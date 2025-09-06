OBC Reservation: ‘27% आरक्षण पर मुकर गई सरकार…’ कांग्रेस का आरोप

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी(Jitu Patwari) ने सीएम को पत्र लिखकर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार पर अपना रुख स्पष्ट करने की बात कही है। पटवारी ने कहा कि 28 अगस्त को हुई सर्वदलीय बैठक में 13 फीसद होल्ड पदों को बहाल करने का भरोसा मिला था। सभी ने इन पदों पर तुरंत नियुक्तियां शुरू करने आग्रह किया था। तब एडवोकेट जनरल के साथ दिल्ली में एक अलग बैठक करके कानूनी पहलुओं पर चर्चा के बाद जल्द निर्णय लेने का भरोसा दिया था, लेकिन बैठक में इस संबंध में बात आगे नहीं बढ़ी। यदि जल्द निर्णय नहीं लिया जाता है तो कांग्रेस प्रवेशव्यापी आंदोलन करेगी।