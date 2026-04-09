MP News: सरकार का बड़ा फैसला, अब हर संभाग पर होगा IPS का पहरा, इन अफसरों को सौंपी गई कमान

इसी को लेकर गृह विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को अलग-अलग संभाग का प्रभार सौंपा गया है। फैसला, भोपाल में आयोजित सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता वाली हाई लेवल मीटिंग के दौरान लिया गया। इस उच्चस्तरीय बैठक में एमपी की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस के कामकाज को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार के अनुसार इस नए सिस्टम से राज्य में लॉ एंड आर्डर की स्थिति और भी ज्यादा सुदृण होगी। इसके आलावा सभी संभागों के कामकाज की ठीक से और जल्दी समीक्षा भी की जा सकेगी।