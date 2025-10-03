सरकार का नया फॉर्मूला, इन अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी लेकिन, सीएम ने दी चेतावनी…

MP News: प्रदेश में बीते कुछ महीने से पति-पत्नी आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अफसरों को एक साथ बड़ी जिम्मेदारी और मनचाही पोस्टिंग मिल रही है। जिन्हें एक शहर में तैनात करना संभव नहीं है, ऐसे मामलों में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि दोनों का मुख्यालय कम से कम दूरी पर हों या दोनों जिलों की सीमा आपस में सटी हो। सरकार ने हाल में आइएएस संस्कृक्ति जैन के विषय में ऐसा ही निर्णय लिया। उन्हें भोपाल नगर निगम आयुक्त बनाया, जबकि उनके आइ‌पीएस पति पहले से भोपाल में पदस्थ हैं। ऐसा एक नहीं है, बल्कि बीते एक साल में 20 से ज्यादा उदाहरण हैं जिसमें अफसर(IAS IPS IFS Officer) पति-पत्नी को मनचाही पोस्टिंग दी गई।