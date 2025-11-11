एमपी में 4 जिलों के किसानों को बड़ी सौगात, फसल के लिए 75 हजार देगी सरकार

Makhana- मध्यप्रदेश में किसानों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रहीं हैं। इसमें एक और कड़ी जुड़ी है। प्रदेश में बिहार की तर्ज पर मखाना की खेती की जा रही है। राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने बताया कि इस फसल के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मखाना उत्पादन के लिए प्रदेश सरकार उन्हें प्रति हेक्टेयर 75 हजार रुपए देगी। अभी प्रदेश के चार जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना लागू की जा रही है।