MP Metro Job 2025: एमपी मेट्रो में निकली भर्ती, ये है आवेदन की आखिरी तारीख

MP Metro Job 2025: मध्यप्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सुनहरा अवसर लाया है। मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में सहायक प्रबंधक के पद पर भर्ती निकाली है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 11, 2025

MP Metro Job 2025

MP Metro Job 2025 (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP Metro Job 2025: मध्यप्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सुनहरा अवसर लाया है। मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में सहायक प्रबंधक के पद पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती डिपुटेशन/कांट्रैक्ट/री-एम्प्लॉमेंट के आधार पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 28 अक्टूबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mpmetrorail.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जानकारी के मुताबिक, सहायक प्रबंधक के पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जनसंचार, पत्रकारिता, प्रचार, जनसंपर्क, या लोक प्रशासन में से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, पोस्टग्रेजुएट स्तर पर भी इन विषयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन करने के योग्य होंगे।

इन पदों पर भर्ती

सहायक प्रबंधक का कार्य मुख्य रूप से जनसंपर, मीडिया संबंध, और सार्वजनिक जानकारी से जुड़ा होगा। इस पद पर कार्य करने वाले उम्मीदवारों को मेट्रो रेल के विभिन्न प्रचार-प्रसार कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिससे मेट्रो परियोजनाओं की सही जानकारी आम जनता तक पहुंच सके। इसके अलावा, उम्मीदवारों को मीडिया रिपोर्टिंग, प्रेस कांफ्रेंस, और अन्य जनसंपर्क गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र भरकर, सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स के साथ मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉपोरेशन लिमिटेड के संबंधित विभाग में 28 अक्टूबर, 2025 तक भेज सकते हैं।

11 Oct 2025 12:36 pm

