MP Metro Job 2025: एमपी मेट्रो में निकली भर्ती, ये है आवेदन की आखिरी तारीख

MP Metro Job 2025: मध्यप्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सुनहरा अवसर लाया है। मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में सहायक प्रबंधक के पद पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती डिपुटेशन/कांट्रैक्ट/री-एम्प्लॉमेंट के आधार पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 28 अक्टूबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mpmetrorail.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।