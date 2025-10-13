एमपी के वरिष्ठ मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, तेज हुई अटकलें

Minister Prahlad Patel met with PM Narendra Modi- एमपी के एक वरिष्ठ मंत्री अचानक नई दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वरिष्ठ मंत्री की प्रधानमंत्री निवास जाकर पीएम से मुलाकात की खबर फैलते ही राजधानी में हलचल मच गई। राजनैतिक कयास लगाए जाने लगे। इसी दौरान मंत्री का ट्वीट सामने आ गया जिससे तमाम अटकलों पर विराम लग गया। उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की वजह साफ हो गई। वरिष्ठ मंत्री ने पीएम के अलावा अन्य मंत्रियों, सांसदों से भी मुलाकात की थी और अपने एक्स हेंडल पर इनकी तस्वीरें भी साझा कीं।