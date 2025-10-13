एमपी के वरिष्ठ मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, तेज हुई अटकलें

MP Minister Prahlad Patel met with PM Narendra Modi
Minister Prahlad Patel met with PM Narendra Modi- एमपी के एक वरिष्ठ मंत्री अचानक नई दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वरिष्ठ मंत्री की प्रधानमंत्री निवास जाकर पीएम से मुलाकात की खबर फैलते ही राजधानी में हलचल मच गई। राजनैतिक कयास लगाए जाने लगे। इसी दौरान मंत्री का ट्वीट सामने आ गया जिससे तमाम अटकलों पर विराम लग गया। उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की वजह साफ हो गई। वरिष्ठ मंत्री ने पीएम के अलावा अन्य मंत्रियों, सांसदों से भी मुलाकात की थी और अपने एक्स हेंडल पर इनकी तस्वीरें भी साझा कीं।
मध्यप्रदेश के पंचायत, ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने पीएम नरेेंद्र मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। नई दिल्ली के मध्यप्रदेश भवन में यूपी के उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज से भी उनकी मुलाकात हुई। साक्षी महाराज ने मंत्री प्रहलाद पटेल का सम्मान किया जिसपर उन्होंने आभार जताया।
मंत्री प्रहलाद पटेल, पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री द्वारा पीएम से मुलाकात की खबर से राज्य के राजनैतिक हल्कों में खलबली मच गई। इस मुलाकात के अनेक राजनैतिक निहितार्थ निकाले जाने लगे, विश्लेषक और राजनेता तमाम कयास लगाने लगे। हालांकि कुछ ही देर में मंत्री प्रहलाद पटेल की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कारण स्पष्ट हो गया। मंत्री के ट्वीट से स्थिति साफ हो गई और इधर उधर की चर्चाएं थम गईं।
केबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें अपनी पुस्तक “परिक्रमा कृपासार“ भेंट की। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-
आज प्रातः प्रधानमंत्री निवास पर मा. प्रधानमंत्री @narendramodiजी से भेंट कर अंगवस्त्र और पुष्प देकर स्वागत किया। मेरी पुस्तक “परिक्रमा कृपासार एवं १०८ नदियों के उद्गम का जल अखरोट के डिब्बे में जानकारी सहित भेंट किया। यह मेरे गत दो वर्षों का प्रयास है। समय देने एवं सहृदयता के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।
मंत्री प्रहलाद पटेल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व उन्नाव सांसद साक्षी महाराज को भी अपनी पुस्तक भेंट की। दोनों नेताओं से अपनी मुलाकात की तस्वीरें भी एक्स पर पोस्ट कीं।
