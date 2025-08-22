एमपी के 12 लाख कर्मचारी ‘कैशलेस इलाज’ के इंतजार में, 6 साल पहले हुई थी घोषणा

वर्तमान में प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों को कैशलेस की जगह रिम्बर्समेंट की सुविधा है। आसान भाषा में समझे तो पहले इलाज कराकर खुद पैसा लगाना होगा। फिर अपने संबंधित विभाग में आवेदन करके पैसा वापस मिल जाएगा। अगर अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराते हैं 5 लाख रुपए तक के क्लेम की मंजूरी संभागीय स्तर के सरकारी अस्पताल के डीन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी फैसला करती है। अगर क्लेम 5 लाख से अधिक और 20 लाख रुपए तक है। तो इसके रिम्बर्समेंट की मंजूरी संचालक स्वास्थ्य सेवाएं की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी मुहर लगाती है।