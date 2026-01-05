एमपी में अफसरों के लिए मंत्री का बड़ा फरमान, लापरवाही पर अब ट्रांसफर नहीं बल्कि सीधा डिमोशन होगा

Minister Pradyuman Singh Tomar - मध्यप्रदेश में बिजली बिलों की बकाया राशि जमा कराने के लिए समाधान योजना चलाई जा रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने योजना की ऑनलाइन समीक्षा कर प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने समाधान योजना की सर्किलवार समीक्षा की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अधिकारियों को पहले बड़े बकायादारों से सख्ती से वसूली करने को कहा। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए यह काम जरूरी है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार फील्ड पर जाने को भी कहा। समीक्षा के दौरान उन्होंने अफसरों को सख्त चेतावनी भी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि लक्ष्य प्राप्त नहीं होने और कार्य में लापरवाही पाए जाने पर ट्रांसफर करने की बजाए सीधा डिमोशन कर दिया जाएगा।