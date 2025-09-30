एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 12 जिलों के कलेक्टर बदले

-- सुरेश कुमार कलेक्टर पन्ना से वि.क.अ. सह आयुक्त चंबल संभाग मुरैना।

-- शीलेन्द्र सिंह कलेक्टर छिंदवाड़ा से अपर सचिव मप्र, शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।

-- नेहा मारव्या सिंह, कलेक्टर डिंडौरी से संचालक विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति, भोपाल।

-- संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर भिंड से अपर सचिव मप्र. शासन लोकनिर्माण विभाग

-- ऊषा परमार अपर आयुक्त (राजस्व)भोपाल संभाग से कलेक्टर पन्ना।

-- शिवराज सिंह वर्मा, अपर सचिव मप्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग से अपर आयुक्त (राजस्व) भोपाल संभाग।

-- राजेश बाथम कलेक्टर रतलाम से अपर सचिव मप्र. शासन, वन विभाग।

-- रजनी सिंह, वि.क.अ. सह श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश इंदौर से कलेक्टर नरसिंहपुर।

-- नीरज कुमार वशिष्ठ, संचालक विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति भोपाल से कलेक्टर पांढुर्णा।

-- शीतला पटले, कलेक्टर नरसिंहपुर से कलेक्टर सिवनी।

-- अंकित अस्थाना, कलेक्टर मुरैना से उप सचिव, मप्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मप्र. स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल।

-- लोकेश कुमार रामचंद्र जांगिड कलेक्टर निवाड़ी से कलेक्टर मुरैना।

-- चंद्रशेखर शुक्ला, कलेक्टर सिंगरौली से उप सचिव, मप्र.शासन, राजस्व विभाग

-- अभय अरविंद बेडेकर कलेक्टर अलीराजपुर से अपर प्रबंध संचालक, मप्र. पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल।

-- अजय देव शर्मा कलेक्टर पांढुर्णा से उप सचिव मप्र. शासन, राजस्व विभाग तथा अतिरिक्त आयुक्त, भू संसाधन प्रबंधन, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार)।

-- नीतू माथुर, अपर आयुक्त (राजस्व विभाग) रीवा संभग, रीवा से कलेक्टर अलीराजपुर।

-- अंजू पवन भदौरिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायसेन से कलेक्टर डिंडौरी।

-- जमुना भिडे, सचिव जनजातीय प्रकोष्ठ राजभवन भोपाल से कलेक्टर निवाड़ी।

-- संस्कृकि जैन, कलेक्टर सिवनी से आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक मप्र. मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल (अतिरिक्त प्रभार)।

-- बिदिशा मुखर्जी, अपर प्रबंधक संचालक, मप्र. पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल से उप सचिव, मप्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।

-- किरोड़ी लाल मीना अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से कलेक्टर भिंड।

-- गौरव बैनल अपर कलेक्टर इंदौर से कलेक्टर सिंगरौली।

-- हरेन्द्र नारायण, आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मप्र. मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) से कलेक्टर छिंदवाड़ा।

-- मिशा सिंह, अपर कलेक्टर जबलपुर से कलेक्टर रतलाम।