एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 12 जिलों के कलेक्टर बदले

mp news: मध्यप्रदेश सरकार ने 12 जिलों के कलेक्टर बदले, कुल 24 आइएएस अफसरों का तबादला, भिंड समेत कई जिलों में विवाद में घिरे कलेक्टरों को हटाया..।

2 min read

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Sep 30, 2025

IAS TRANSFER

IAS TRANSFER

mp news: मध्यप्रदेश में मंगलवार शाम को बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। सरकार ने 24 आईएएस (IAS) अफसरों के तबादले करते हुए 14 जिलों के कलेक्टर बदल दिए हैं। जिन जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं उनमें भिंड, पन्ना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, डिंडौरी, रतलाम, मुरैना, निवाड़ी, सिंगरौली, अलीराजपुर, पांढुर्णा और सिवनी शामिल हैं। अपर कलेक्टर इंदौर और अपर कलेक्टर जबलपुर का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। पूरी लिस्ट देखें..

24 आईपीएस के तबादले

-- सुरेश कुमार कलेक्टर पन्ना से वि.क.अ. सह आयुक्त चंबल संभाग मुरैना।
-- शीलेन्द्र सिंह कलेक्टर छिंदवाड़ा से अपर सचिव मप्र, शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
-- नेहा मारव्या सिंह, कलेक्टर डिंडौरी से संचालक विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति, भोपाल।
-- संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर भिंड से अपर सचिव मप्र. शासन लोकनिर्माण विभाग
-- ऊषा परमार अपर आयुक्त (राजस्व)भोपाल संभाग से कलेक्टर पन्ना।
-- शिवराज सिंह वर्मा, अपर सचिव मप्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग से अपर आयुक्त (राजस्व) भोपाल संभाग।
-- राजेश बाथम कलेक्टर रतलाम से अपर सचिव मप्र. शासन, वन विभाग।
-- रजनी सिंह, वि.क.अ. सह श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश इंदौर से कलेक्टर नरसिंहपुर।
-- नीरज कुमार वशिष्ठ, संचालक विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति भोपाल से कलेक्टर पांढुर्णा।
-- शीतला पटले, कलेक्टर नरसिंहपुर से कलेक्टर सिवनी।
-- अंकित अस्थाना, कलेक्टर मुरैना से उप सचिव, मप्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मप्र. स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल।
-- लोकेश कुमार रामचंद्र जांगिड कलेक्टर निवाड़ी से कलेक्टर मुरैना।
-- चंद्रशेखर शुक्ला, कलेक्टर सिंगरौली से उप सचिव, मप्र.शासन, राजस्व विभाग
-- अभय अरविंद बेडेकर कलेक्टर अलीराजपुर से अपर प्रबंध संचालक, मप्र. पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल।
-- अजय देव शर्मा कलेक्टर पांढुर्णा से उप सचिव मप्र. शासन, राजस्व विभाग तथा अतिरिक्त आयुक्त, भू संसाधन प्रबंधन, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार)।
-- नीतू माथुर, अपर आयुक्त (राजस्व विभाग) रीवा संभग, रीवा से कलेक्टर अलीराजपुर।
-- अंजू पवन भदौरिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायसेन से कलेक्टर डिंडौरी।
-- जमुना भिडे, सचिव जनजातीय प्रकोष्ठ राजभवन भोपाल से कलेक्टर निवाड़ी।
-- संस्कृकि जैन, कलेक्टर सिवनी से आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक मप्र. मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल (अतिरिक्त प्रभार)।
-- बिदिशा मुखर्जी, अपर प्रबंधक संचालक, मप्र. पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल से उप सचिव, मप्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
-- किरोड़ी लाल मीना अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से कलेक्टर भिंड।
-- गौरव बैनल अपर कलेक्टर इंदौर से कलेक्टर सिंगरौली।
-- हरेन्द्र नारायण, आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मप्र. मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) से कलेक्टर छिंदवाड़ा।
-- मिशा सिंह, अपर कलेक्टर जबलपुर से कलेक्टर रतलाम।

-- तन्वी हुड्डा, अपर आयुक्त वाणिज्य कर इंदौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश इंदौर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

30 Sept 2025 08:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 12 जिलों के कलेक्टर बदले

