सोमवार से 40 जिलों के स्कूलों में बनेंगे ‘आधार कार्ड’, दो महीने चलेगा अभियान

अपडेटेड बायोमैट्रिक्स वाला आधार कार्ड, एडमिशन, परीक्षा, स्कॉलरशिफ, डीबीटी जैसे योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है। इसलिए सरकार के द्वारा स्कूली छात्राओं का आधार आईडी बनाने तथा अपडेट कराने का लक्ष्य रखा गया है।



स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से यह पहल इसलिए शुरु गई है, ताकि बच्चों के आधार कार्ड में उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन और फोटो अपडेट रहे। पहला अपडेट तब होता है जब बच्चे की उम्र 5 साल हो जाए। सरकार ने मैनेडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट यानी एमबीयू निशुल्क रखा है। इसे 5-7 के बीच अपडेट कराना अनिवार्य है। सात की आयु के बाद शुल्क लागू हो जाता है। वहीं, दूसरा मैनेडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट 15 साल पूरे होने पर कराया जाता है। इसमें भी 17 साल तक उम्र तक आधार अपडेट कराना निशुल्क होता है। जबकि 17 साल से अधिक होने पर शुल्क लगता है।