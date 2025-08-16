Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

सोमवार से 40 जिलों के स्कूलों में बनेंगे ‘आधार कार्ड’, दो महीने चलेगा अभियान

MP News: मध्य प्रदेश में स्कूली छात्रों के आधार कार्ड बनवाने की नई व्यवस्था शुरु की जाएगी।

भोपाल

Himanshu Singh

Aug 16, 2025

mp news
फोटो- एआई जनरेटेड

MP News: मध्य प्रदेश में छात्रों का आधार कार्ड बनाने का काम स्कूलों में किया जाएगा। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने यूआईडीएआई के साथ समन्वय करके आधार कार्ड बनवाने की नई व्यवस्था शुरु कराई है। सोमवार से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने के लिए शिविर लगाए जाएंगे।

18 अगस्त से शुरु होगा अभियान

राज्य शिक्षा केंद्र का अभियान 18 अगस्त से शुरु होने जा रहा है। जिसमें पहले चरण के 40 जिलों में एक साथ काम शुरु होगा। जिसमें दो महीने तक यूआईडीएआई की ओर से आधार बनाए और अपडेट किए जाएंगे।

जरुरी हुआ बायोमेट्रिक आधार कार्ड

अपडेटेड बायोमैट्रिक्स वाला आधार कार्ड, एडमिशन, परीक्षा, स्कॉलरशिफ, डीबीटी जैसे योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है। इसलिए सरकार के द्वारा स्कूली छात्राओं का आधार आईडी बनाने तथा अपडेट कराने का लक्ष्य रखा गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से यह पहल इसलिए शुरु गई है, ताकि बच्चों के आधार कार्ड में उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन और फोटो अपडेट रहे। पहला अपडेट तब होता है जब बच्चे की उम्र 5 साल हो जाए। सरकार ने मैनेडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट यानी एमबीयू निशुल्क रखा है। इसे 5-7 के बीच अपडेट कराना अनिवार्य है। सात की आयु के बाद शुल्क लागू हो जाता है। वहीं, दूसरा मैनेडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट 15 साल पूरे होने पर कराया जाता है। इसमें भी 17 साल तक उम्र तक आधार अपडेट कराना निशुल्क होता है। जबकि 17 साल से अधिक होने पर शुल्क लगता है।

