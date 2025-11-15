रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स का कैंसिल होगा एडमिशन, GMC ने 150 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई

यही नहीं 70 साल में ऐसा पहली बार है कि जब जीएमसी ने स्टूडेंट्स को रोल नंबर के हिसाब से 5 अलग-अलग हाउसों में बांट दिया है। इन हाउस के नाम रेड, यलो, ग्रीन, ब्लैक और पिंक रखे गए हैं। इन ग्रुप के नाम से ही स्टूडेंट्स की पहचान की जाएगी। जीएमसी डीन डॉ. कविता एन सिंह ने बताया कि स्टूडेंट्स में आपसी सहयोग बना रहे और उनमें एकता की भावना को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।