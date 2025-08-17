एमपी के 28 जिलों में बनेगी ‘एयरस्ट्रिप’: 5 जिलों में बनेंगे ‘हेलीपैड’, विमानन विभाग ने कलेक्टरों से मांगे प्रस्ताव

विमानन विभाग की ओर से कहा गया है कि 28 जिलों में अभी तक हवाई पट्टी नहीं है। विभाग की ओर से निर्देश मिले हैं कि सरकारी जमीन का चयन करके प्रस्ताव भेजा जाए। साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि हवाई पट्टी का एरिया दो हजार वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए। उसके चारों तरफ बाउंड्रीवॉल भी होनी चाहिए।



इधर, विभाग की ओर से अन्य जिलों के लिए निर्देशित किया गया है कि नगरपालिका, तहसील से 50 किलोमीटर के दायरे में हेलीपैड बनाया जाना है। इसके लिए प्रस्ताव 15 दिनों के भीतर भेजना होगा। बता दें कि, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना और दतिया में एयरपोर्ट बन चुके हैं।