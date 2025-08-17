एमपी के 28 जिलों में बनेगी ‘एयरस्ट्रिप’: 5 जिलों में बनेंगे ‘हेलीपैड’, विमानन विभाग ने कलेक्टरों से मांगे प्रस्ताव

MP News: विमानन विभाग की ओर से मध्य प्रदेश के 28 जिलों में एयरस्ट्रिप तैयार करने का फैसला लिया गया है। वहीं, 5 महानगरों में चारों ओर नए हेलीपैड तैयार किए जाएंगे। इसके लिए विमानन विभाग की ओर से कलेक्टरों को पत्र लिखकर एक महीने के भीतर प्रस्ताव मांगा गया है।
राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर में वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कलेक्टरों से 15 दिन के अंदर प्रस्ताव मांगा गया है। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विभाग की ओर से कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिन में प्रस्ताव तैयार कर भेजें।
प्रदेश के कटनी, बैतूल, भिंड, अनूपपुर, मुरैना, बुरहानपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, धार, डिंडौरी, हरदा, नर्मदापुरम, देवास, सीहोर, अलीराजपुर, आगर मालवा, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, नरसिंहपुर, बड़वानी, पांढुर्णा, निवाड़ी, मैहर और मऊगंज जिलों में हवाई पट्टी यानी एयरस्ट्रिप नहीं है।
विमानन विभाग की ओर से कहा गया है कि 28 जिलों में अभी तक हवाई पट्टी नहीं है। विभाग की ओर से निर्देश मिले हैं कि सरकारी जमीन का चयन करके प्रस्ताव भेजा जाए। साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि हवाई पट्टी का एरिया दो हजार वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए। उसके चारों तरफ बाउंड्रीवॉल भी होनी चाहिए।
इधर, विभाग की ओर से अन्य जिलों के लिए निर्देशित किया गया है कि नगरपालिका, तहसील से 50 किलोमीटर के दायरे में हेलीपैड बनाया जाना है। इसके लिए प्रस्ताव 15 दिनों के भीतर भेजना होगा। बता दें कि, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना और दतिया में एयरपोर्ट बन चुके हैं।