बीजेपी के पूर्व सांसद के बेटे पर कोर्ट में हमला, आरोपी ने मारे थप्पड़, धमकाया

मंगलवार दोपहर को भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर के वकील बेटे अनंत संजर पर जिला कोर्ट परिसर में हमला हो गया। अनंत संजर ने बताया कि वो पारिवारिक विवाद के मामले में काउंसलिंग के लिए कोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान साला विद्युत भटनागर आया और उनके साथ जज के सामने ही अभद्रता की और धमकी दी। इसके बाद जैसे ही वो कोर्ट रूम से बाहर निकले तो आरोपी विद्युत ने हाथापाई कर दी और उनके कपड़े खींचे। इस दौरान आरोपी ने धमकाते हुए कहा कि तेरी वकालत बंद कर दूंगा, तुझे बाहर देख लूंगा। हाथापाई में अनंत संजर की आंख के पास चोट आई है जिससे खून निकल आया। अनंत संजर के मुताबिक विद्युत भटनागर का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। उनकी पक्षकार विद्युत भटनागर की पत्नी हैं।