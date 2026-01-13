13 जनवरी 2026,

मंगलवार

भोपाल

भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में घरों में बन रही थी शराब

mp news: मुखबिर की सूचना पर कटारा हिल्स पुलिस ने की छापेमारी, तीनों घरों में मिली अवैध शराब।

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Jan 13, 2026

BHOPAL

katara hills illegal liquor factory raid

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाए जाने का मामला सामने आया है। कटारा हिल्स थाना क्षेत्र के झागरिया खुर्द गांव में अवैध शराब बनाए जाने की सूचना पुलिस को मुखबिर से मिली थी जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा तो तीन घरों में शराब बनाने की भट्टी लगी मिली। पुलिस ने मौके से अवैध शराब और भट्टी को जब्त किया। साथ ही घरों में रखी अवैध शराब बनाने की सामग्री को मौके पर नष्ट कराया।

घरों में लगा रखी थी शराब की भट्टी

कटारा हिल्स थाना क्षेत्र के झागरिया खुर्द गांव में बंजारा समाज के लोग रहते हैं। पुलिस को सूचना मिली थी गांव के कुछ घरों में अवैध रुप से देसी शराब बनाई जा रही है। कटारा हिल्स पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लिया और गांव में छापा मारा तो तीन घरों में अवैध रुप से बनाई गई कच्ची शराब और कच्ची शराब बनाने की सामग्री जब्त हुई। पुलिस ने मौके पर मिली अवैध शराब को जब्त कर सड़े हुए महुआ को नष्ट कराकर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

तीन घरों में बन रही थी अवैध शराब

पुलिस के मुताबिक झागरिया खुर्द गांव के तीन घरों में अवैध शराब बनते हुए मिली है। जिन तीन लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है उनमें दो महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी विजय सिसोदिया पिता गुड्डा सिसोदिया उम्र 21 साल निवासी बंजारा बस्ती झागरिया खुर्द, इंदिरा बाई पति गुड्डा बंजारा उम्र 32 साल निवासी झागरिया, ममता पति बलीराम उम्र 43 साल निवासी झागरिया के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कटारा हिल्स टीआई सुनील दुबे ने बताया कि आदिवासी इलाकों में कुछ मात्रा में महुआ की शराब बनाने की अनुमति रहती है लेकिन शहरी क्षेत्र में इस तरह से शराब बनाना अवैध होता है। अवैध रूप से ही झागरिया खुर्द में शराब बनाई जा रही थी जिस पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है।

bhopal

13 Jan 2026 05:24 pm

