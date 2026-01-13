भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में घरों में बन रही थी शराब

पुलिस के मुताबिक झागरिया खुर्द गांव के तीन घरों में अवैध शराब बनते हुए मिली है। जिन तीन लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है उनमें दो महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी विजय सिसोदिया पिता गुड्डा सिसोदिया उम्र 21 साल निवासी बंजारा बस्ती झागरिया खुर्द, इंदिरा बाई पति गुड्डा बंजारा उम्र 32 साल निवासी झागरिया, ममता पति बलीराम उम्र 43 साल निवासी झागरिया के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कटारा हिल्स टीआई सुनील दुबे ने बताया कि आदिवासी इलाकों में कुछ मात्रा में महुआ की शराब बनाने की अनुमति रहती है लेकिन शहरी क्षेत्र में इस तरह से शराब बनाना अवैध होता है। अवैध रूप से ही झागरिया खुर्द में शराब बनाई जा रही थी जिस पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है।