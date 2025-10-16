Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी से तीन राज्यों को मिलेगा बड़ा तोहफा: 10 बाघों को किया जाएगा शिफ्ट, भेजी गई चिट्ठी

MP News: मध्यप्रदेश के टाइगर रिजर्वों से 10 बाघों को तीन अलग-अलग राज्य भेजा जाएगा।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 16, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के टाइगर रिजर्व से दस नर और मादा बाघ तीन राज्यों में भेजने की तैयारी है। सीएम डॉ मोहन यादव ने बीते दिनों राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में सहमति दे दी थी। जिसके बाद वन विभाग ने इसको लेकर तीनों राज्यों को चिट्ठी लिखी है।

तीन राज्यों को भेजे जाएंगे बाघ

राज्य से उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भेजे गए पत्र में जिक्र किया गया है कि वह अपने यहां एमपी से ट्रांसलोकेट किए जाने वाले नर और मादा टाइगर के लिए बाड़ा बनाने, बाघों की ट्रेकिंग और मॉनिटरिंग के लिए रेडियो कॉलर लगाने और दूसरी व्यवस्थाओं को पूरी करने की बात कही गई है। ताकि बाघों की शिफ्टिंग के दौरान उन्हें अनुकूल और सुरक्षित वातावरण मिल सकें।

कान्हा-बांधवगढ़ और पेंच से जाएंगे बाघ

प्रदेश के दस बाघ कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व से उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भेजे जाएंगे। यहां पर इनके रहने की व्यवस्था संबंधित राज्य द्वारा ही की जाएगी।

बैठक में सीएम ने दिए थे निर्देश

बीते दिनों आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा था कि दूसरे राज्यों को प्रदेश में उपलब्ध वन्य प्राणी अवश्य दें, परन्तु उनसे भी उनके यहां उपलब्ध वन्य प्राणी प्राप्त कर प्रदेश की वन विविधताओं को और अधिक समृद्ध करें। उन्होंने कहा कि असम से गेंडा या एक सींग वाला गेंडा लाने के प्रयास किए जाएं। इसके साथ ही तीन राज्यों ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को तीन जोड़े टाइगर देने का निर्णय लिया गया है।

