एमपी से तीन राज्यों को मिलेगा बड़ा तोहफा: 10 बाघों को किया जाएगा शिफ्ट, भेजी गई चिट्ठी

बीते दिनों आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा था कि दूसरे राज्यों को प्रदेश में उपलब्ध वन्य प्राणी अवश्य दें, परन्तु उनसे भी उनके यहां उपलब्ध वन्य प्राणी प्राप्त कर प्रदेश की वन विविधताओं को और अधिक समृद्ध करें। उन्होंने कहा कि असम से गेंडा या एक सींग वाला गेंडा लाने के प्रयास किए जाएं। इसके साथ ही तीन राज्यों ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को तीन जोड़े टाइगर देने का निर्णय लिया गया है।