भोपाल

आयुष डॉक्टरों को बड़ी सौगात, सीएम मोहन यादव ने की समयमान वेतन की घोषणा

MP News: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने मंगलवार को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आयुष डॉक्टरों के लिए बड़ी घोषणा की है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 24, 2025

CM Mohan Yadav gave a gift to AYUSH doctors
आयुष डॉक्टरों को सीएम मोहन यादव ने दी सौगात (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

MP News: प्रदेश के आयुष महाविद्यालयों में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए नए पदों का सृजन करते हुए शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों की संख्या बढ़ेगी। आयुष विभाग के चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ पद नाम और प्रथम श्रेणी में शामिल किया जाएगा। आयुष के विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए स्वास्थ्य विभाग के समान समयमान वेतनमान लागू किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने मंगलवार को राजधानी में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में की।

इससे आयुर्वेद के 1453, होम्योपैथी के वेलनेस को बढ़ावा देने सीएम डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आयुष(AYUSH doctors) और पर्यटन विभाग के बीच एमओयू हुआ। इस दौरान आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार, मंत्री चेतन्य काश्यप, विश्वास सारंग मौजूद रहे। 228, यूनानी के 85 कुल 2698 अधिकारी लाभान्वित होंगे। इस पर राजपत्रित आयुष चिकित्सा अधिकारी संघ ने सीएम के प्रति आभार जताया।

कैंसर मरीजों के लिए शुरू हुआ 'कारुण्य'

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आयुष जनस्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 55 जिलों की 55 इकाइयों में प्रसार गतिविधियों, कैंसर रोगियों के लिए 'कारुण्य' कार्यक्रम और औषधि पौधों के लिए हेल्पलाईन का शुभारंभ किया। साथ ही मासिक पत्रिका मध्य हर्बल दर्पण के प्रथम अंक और जन आरोग्य की नियमावली का विमोचन किया।

प्रदेश को 12 आयुष अस्पतालों की सौगात

सीएम डॉ. यादव ने कहा आयुर्वेद दिवस पर प्रदेश के नागरिकों को 12 आयुष अस्पतालों की सौगात मिल रही है। आयुष वेलनेस टूरिज्म के तहत उज्जैन और खजुराहो में 50-50 बिस्तरों वाले दो अस्पताल खोल जा रहे हैं। साथ ही 10-10 बिस्तरों वाले छोटे अस्पताल पचमढ़ी, मंदसौर, आगर-मालवा, चित्रकूट, चंदेरी, दतिया, सिंगरौली, ओरछा, ओंकारेश्वर और आलीराजपुर में शुरू होंगे। साथ ही कैंसर मरीजों के इलाज के लिए आयुर्वेद पर आधारित एक नया जन स्वास्थ्य कार्यक्रम 'कारुण्य' भी शुरू किया जा रहा है। वर्तमान में जन स्वास्थ्य कार्यक्रम 9 आयुष महाविद्यालयों में संचालित हो रहे हैं। अब इसे प्रदेश के 51 जिलों तक बढ़ाया जा रहा है, हर जिले में एक-एक यूनिट खुलेगी।

