बिहार का छात्र MCU में बना NSUI अध्यक्ष, अब सामने आया ‘पाकिस्तानी कनेक्शन’

अमन ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए इरशाद से हुई थी। उसने खाता उपलब्ध कराने के प्रति खाता 2500 सौ रुपए से 5 हजार रुपए देने का लालच दिया था। ये बात अमन ने अपने दोस्त विशाल को बताई। जिसके बाद विशाल ने निखिल और सद्दाम के साथ मिलकर सरकारी योजना का फायदा दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से खाता खुलवाया और उसमें साइबर ठगी का पैसा मंगवाया। पुलिस के अमन के फोन से पाकिस्तान के कई नंबर और स्कैनर मिले हैं। जांच में सामने आया है कि वह दो पिछले दो सालों से इस खेल में शामिल था। और किसी पाकिस्तान अरसद के संपर्क में काम कर रहा था।