बिहार का छात्र MCU में बना NSUI अध्यक्ष, अब सामने आया ‘पाकिस्तानी कनेक्शन’

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्विद्यालय के एनएसयूआई अध्यक्ष का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है।

2 min read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Sep 28, 2025

mp news

MP News: बिहार की मोतिहारी पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है। जिसमें सरपंच के बेटे ने लोगों को हर महीने पांच सौ रुपए का लालच देकर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में 250 से अधिक खाते खुलवाए थे। इन खातों के इस्तेमाल से करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के लेनदेन का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी के मामले में राजपुर पटखौलिया पंचायत के सरपंच मोहन दास के बेटे विशाल कुमार का नाम सामने आया है। उसने अपने साथ अमन कुमार के साथ मिलकर 250 से अधिक खाते खुलवाए थे।

साइबर फ्रॉड में एमसीयू एनएसयूआई अध्यक्ष भी शामिल

अमन कुमार राजधानी भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्विद्यालय का एनएसयूआई अध्यक्ष था। वह बीएसी इलेक्ट्रनिक मीडिया के बैच 2022-25 का छात्र बताया जाता है। कुछ महीने पहले ही भोपाल से मोतिहारी आया था। उसके द्वारा पिछले दो साल से खाता खुलवाने का काम किया जा रहा था। हर खाते पर उसे 2500 से 5 हजार रुपए मिलते थे। साथ ही खाते से लेनदेन पर 15 से 25 प्रतिशत का कमीशन मिलता था। इस मामले में पाकिस्तानी साइबर फ्रॉड के कनेक्शन की बात भी सामने आई है।

सोशल मीडिया के जरिए हुई थी दोस्ती

अमन ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए इरशाद से हुई थी। उसने खाता उपलब्ध कराने के प्रति खाता 2500 सौ रुपए से 5 हजार रुपए देने का लालच दिया था। ये बात अमन ने अपने दोस्त विशाल को बताई। जिसके बाद विशाल ने निखिल और सद्दाम के साथ मिलकर सरकारी योजना का फायदा दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से खाता खुलवाया और उसमें साइबर ठगी का पैसा मंगवाया। पुलिस के अमन के फोन से पाकिस्तान के कई नंबर और स्कैनर मिले हैं। जांच में सामने आया है कि वह दो पिछले दो सालों से इस खेल में शामिल था। और किसी पाकिस्तान अरसद के संपर्क में काम कर रहा था।

पत्रिका ने एनएसयूआई भोपाल जिलाध्यक्ष अक्षय तोमर से संपर्क करने की कोशिश की। मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया।

mp news

Updated on:

28 Sept 2025 02:19 pm

Published on:

28 Sept 2025 02:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बिहार का छात्र MCU में बना NSUI अध्यक्ष, अब सामने आया 'पाकिस्तानी कनेक्शन'

