इस जिले में दो और यहां बनेगा एक बांध, एमपी में किसानों के लिए 900 करोड़ खर्च करेगी सरकार

बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। लेकिन उन्होंने कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं की। आमतौर पर हर बार वे ही करते हैं। उनकी जगह उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। माना जा रहा है कि इंदौर दूषिज जलकांड के दौरान अपशब्द कहे जाने के बाद उन्हें सत्ता व संगठन ने मीडिया के सवालों से बचने की नसीहत दी है।