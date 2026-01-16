16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

भोपाल

एमपी में सीएम मोहन यादव की पंचायत सचिवों को बड़ी सौगातें, बढ़ेगी सैलरी

mp news: प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने पंचायत सचिवों के लिए खोला सरकार का खजाना।

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Jan 16, 2026

cm mohan yadav

cm mohan yadav big announcement for panchayat secretaries

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में हुए प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन के दौरान सीएम मोहन यादव ने पंचायत सचिवों को बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम ने पंचायत सचिवों के लिए सरकार का खजाना खोलते हुए उन्हें 7वें वेतनमान के तहत सैलरी दिए जाने के साथ ही रिटायरमेंट में आयु सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। जैसे ही सीएम ने पंचायत सचिवों को ये सौगातें दीं वैसे ही पूरा आयोजन स्थल तालियों की गड़गड़ाहट और सीएम मोहन यादव जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा।

अब 62 साल में रिटायर होंगे पंचायत सचिव

प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया कि 7वें वेतनमान के तहत अब पंचायत सचिवों को सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही सीएम ने पंचायत सचिवों की रिटायरमेंट की आयु सीमा 62 साल किए जाने की घोषणा भी की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। प्रगति के लिए गांव की समृद्धि जरूरी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब, महिला, युवा, गांव को जोड़ा है। सरकार के निर्णय पंचायतों के विकास को लेकर हो रहे हैं। गांव और देश के विकास के लिए पंचायत, पंचायत सचिव और पंचपरमेश्वर काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे।

पंचायत सचिवों के लिए बड़ी घोषणा

  • रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 साल की गई
  • 13 सितंबर 2023 से सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
  • समयमान-वेतनमान को लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा।
  • जिला कैडर का गठन किया जाएगा।
  • पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता भी दिया जाएगा।
  • पंचायत सचिव की मृत्यु के बाद परिजन को दिए जाने वाले डेढ़ लाख रुपये अनुकंपा नियुक्ति के बाद वापस नहीं लिए जाएंगे।
  • वृंदावन गांव योजना पंचायत सचिव के माध्यम से होगी।

16 Jan 2026 05:04 pm

