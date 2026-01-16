एमपी में सीएम मोहन यादव की पंचायत सचिवों को बड़ी सौगातें, बढ़ेगी सैलरी

cm mohan yadav big announcement for panchayat secretaries
mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में हुए प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन के दौरान सीएम मोहन यादव ने पंचायत सचिवों को बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम ने पंचायत सचिवों के लिए सरकार का खजाना खोलते हुए उन्हें 7वें वेतनमान के तहत सैलरी दिए जाने के साथ ही रिटायरमेंट में आयु सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। जैसे ही सीएम ने पंचायत सचिवों को ये सौगातें दीं वैसे ही पूरा आयोजन स्थल तालियों की गड़गड़ाहट और सीएम मोहन यादव जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा।
प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया कि 7वें वेतनमान के तहत अब पंचायत सचिवों को सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही सीएम ने पंचायत सचिवों की रिटायरमेंट की आयु सीमा 62 साल किए जाने की घोषणा भी की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। प्रगति के लिए गांव की समृद्धि जरूरी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब, महिला, युवा, गांव को जोड़ा है। सरकार के निर्णय पंचायतों के विकास को लेकर हो रहे हैं। गांव और देश के विकास के लिए पंचायत, पंचायत सचिव और पंचपरमेश्वर काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग