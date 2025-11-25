IAS अफसर को जूते मारने पर ‘1 लाख’ और मुंह काला करने पर ’51 हजार’, विवादित बयान से मचा बवाल

राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती प्रसाद शुक्ल ने कहा है कि ऐसे बयान कहीं न कहीं देश और समाज को तोड़ने का काम करते हैं। हम सीएम से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। आईएएस वर्मा आतंकवादी है। उसका जो भी मुंह काला करेगा, हम उसे 51 हजार रुपए का इनाम देंगे।



मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि बयान सवर्ण समुदाय का अपमान है। कौन किससे शादी करे, यह निजी मामला है। बेटी वस्तु नहीं, जो दान की जाए। शादी का आरक्षण से क्या संबंध? समाज बदल चुका है। बड़ी संख्या में अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। इस पर कार्रवाई हो।