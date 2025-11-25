Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

IAS अफसर को जूते मारने पर ‘1 लाख’ और मुंह काला करने पर ’51 हजार’, विवादित बयान से मचा बवाल

MP News: आईएएस संतोष वर्मा के बयान के बाद जमकर बवाल मचा हुआ है।

भोपाल

Himanshu Singh

Nov 25, 2025

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अजाक्स प्रांतीय अधिवेशन में वरिष्ठ IAS अधिकारी और नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा ने बयान दिया था कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। इसी बयानबाजी के बाद बवाल मच गया है। एक वरिष्ठ समाजसेवी ने आईएएस अफसर को जूते मारने पर एक लाख रुपए देने का ऐलान किया है।

जूते मारने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे

सतना जिले के वरिष्ठ समाजसेवी शंभूचरण द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति आईएएस अफसर के मुंह पर जूता मारेगा। मैं उसे एक लाख रुपए दूंगा। ऐसे व्यक्ति को जो जूते मारेगा। मैं उसके लिए लड़ाई लडूंगा।

मुंह काला करने पर 51 हजार

राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती प्रसाद शुक्ल ने कहा है कि ऐसे बयान कहीं न कहीं देश और समाज को तोड़ने का काम करते हैं। हम सीएम से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। आईएएस वर्मा आतंकवादी है। उसका जो भी मुंह काला करेगा, हम उसे 51 हजार रुपए का इनाम देंगे।

मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि बयान सवर्ण समुदाय का अपमान है। कौन किससे शादी करे, यह निजी मामला है। बेटी वस्तु नहीं, जो दान की जाए। शादी का आरक्षण से क्या संबंध? समाज बदल चुका है। बड़ी संख्या में अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। इस पर कार्रवाई हो।

Updated on:

25 Nov 2025 05:26 pm

Published on:

25 Nov 2025 05:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / IAS अफसर को जूते मारने पर '1 लाख' और मुंह काला करने पर '51 हजार', विवादित बयान से मचा बवाल

