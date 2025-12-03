कफ सिरप से मौत पर 700 दवा कंपनियों का ऑडिट, गाइडलाइन लागू, संसद में उठा सवाल

MP News: मप्र समेत कई राज्यों में सितंबर 2025 में कफ सिरप से बच्चों की हुई मौतों का मामला मंगलवार को संसद में उठा। राज्यसभा में सांसद दिग्विजय सिंह सहित कई सदस्यों ने लिखित प्रश्न पूछे। जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि केंद्र की टीम ने छिंदवाड़ा नागपुर का दौरा किया। 19 दवा की जांच कराई, जिनमें 4 अमानक मिले। मप्र, तमिलनाडु, ओडिशा, पुदुचेरी में संबंधित दवा को प्रतिबंधित कर दिया गया था।