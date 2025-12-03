Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

कफ सिरप से मौत पर 700 दवा कंपनियों का ऑडिट, गाइडलाइन लागू, संसद में उठा सवाल

MP News: राज्यसभा में सांसद दिग्विजय सिंह सहित कई सदस्यों ने पूछे प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने दिया जवाब...

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 03, 2025

MP News cough syrup death case

MP News cough syrup death case(फोटो: X)

MP News: मप्र समेत कई राज्यों में सितंबर 2025 में कफ सिरप से बच्चों की हुई मौतों का मामला मंगलवार को संसद में उठा। राज्यसभा में सांसद दिग्विजय सिंह सहित कई सदस्यों ने लिखित प्रश्न पूछे। जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि केंद्र की टीम ने छिंदवाड़ा नागपुर का दौरा किया। 19 दवा की जांच कराई, जिनमें 4 अमानक मिले। मप्र, तमिलनाडु, ओडिशा, पुदुचेरी में संबंधित दवा को प्रतिबंधित कर दिया गया था।

राज्यप्राधिकरणों के माध्यम से 700 से अधिक खांसी सिरप निर्माता कंपनियों का ऑडिट कराया है। बच्चों ने जिस सिरप को पिया था, उसमें डाईएथिलिन ग्लाइकाल की मात्रा 46% डब्ल्यू-वी मिली। दवा पैकेजिंग में क्यूआर कोड देना अनिवार्य किया है। जवाब में बीते सालों में दवा नमूनों की जांच का ब्यौरा देकर बताया हर साल 3000 सैंपल फेल हो रहे हैं।

किस साल कितने दवा नमूनों की जांच व मिलावटी प्रकरण

वर्ष -जांच -अमानक मिलावटी या नकली

2020-21 -84,874 - 2,652- 262

2021-22 -88,844 - 2,545- 379

2022-23- 96,713 - 3,053- 424

2023-24 - 1,96,150 - 2,988- 282

2024-25 -1,16,323 -3,104- 245

Published on:

03 Dec 2025 09:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कफ सिरप से मौत पर 700 दवा कंपनियों का ऑडिट, गाइडलाइन लागू, संसद में उठा सवाल

