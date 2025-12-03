MP Weather Alert: रिकॉर्ड तोड़ेगी सर्दी, शीतलहर का अलर्ट

MP Weather Alert: दिसंबर की शुरुआत के साथ ही शहर में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने इस बार सर्दी का दौर फरवरी तक रहने की संभावना जताई है। इसका कारण यह है कि यहां उत्तरी के साथ-साथ पश्चिमी हवा भी गतिशील है। ऐसे में पचमढ़ी को छोड़कर अन्य शहरों के मुकाबले भोपाल ज्यादा ठंडा है, वहीं राजस्थान में प्रतिचक्रवात के कारण इन दिनों उत्तरी हवा का असर कम है, इसके हटने के बाद 5 दिसंबर से तापमान में फिर 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है और सर्दी का दौर और बढ़ सकता है।