MP Weather Alert: रिकॉर्ड तोड़ेगी सर्दी, शीतलहर का अलर्ट

MP Weather Alert: दिसंबर में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में सर्दी... नया सिस्टम एक्टिव, तीन दिन बाद कहर बरपाएगी ठंड, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 03, 2025

MP Weather Alert cold waves havoc

MP Weather Alert cold waves havoc

MP Weather Alert: दिसंबर की शुरुआत के साथ ही शहर में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने इस बार सर्दी का दौर फरवरी तक रहने की संभावना जताई है। इसका कारण यह है कि यहां उत्तरी के साथ-साथ पश्चिमी हवा भी गतिशील है। ऐसे में पचमढ़ी को छोड़कर अन्य शहरों के मुकाबले भोपाल ज्यादा ठंडा है, वहीं राजस्थान में प्रतिचक्रवात के कारण इन दिनों उत्तरी हवा का असर कम है, इसके हटने के बाद 5 दिसंबर से तापमान में फिर 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है और सर्दी का दौर और बढ़ सकता है।

तापमान लगातार सामान्य से कम

इन दिनों भी शहर में तापमान लगातार सामान्य से कम बने हुए हैं। सर्द हवा के कारण तेज सर्दी का अहसास हो रहा है। मंगलवार को भी भोपाल में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री रहा, जबकि पचमढ़ी में 7.2 डिग्री दर्ज किया गया। इंदौर में 8.6 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के चार महानगरों में भी भोपाल सबसे सर्द रहा।

दो दिन सामान्य

वरिष्ठ मौसम विज्ञानी एचएस पांडे का कहना है अभी दो दिन तापमान इसी तरह रहने की संभावना है। इस समय एक प्रतिचक्रवात मध्यभारत के ऊपर बना हुआ है, इसके कारण उत्तरी हवा में रूकावट हो रही है, हांलाकि पूर्वी और मध्यक्षेत्र तक हवा पहुंच रही है। इसलिए भोपाल में इस समय अन्य शहरों के मुकाबले ज्यादा सर्दी है। अगले दो दिनों में यह प्रतिचक्रवात कमजोर पडऩे की संभावना है। 5 दिसंबर के आसपास तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते आगे बर्फबारी होने की भी संभावना है।

पिछले पांच सालों में दिसंबर में सबसे कम न्यूनतम तापमान

-16 दिसंबर 2024 - 3.3

20 दिसंबर 2023 - 8.8

-8 दिसंबर 2022 - 8.6

-20 दिसंबर 2021 - 3.4

-20 दिसंबर 2020 - 6.7

Updated on:

03 Dec 2025 08:58 am

Published on:

03 Dec 2025 08:57 am

