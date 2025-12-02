बर्फबारी का असर, कई शहरों में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा, एमपी में अगले 7 दिन हाड़ कंपकंपाएगी सर्दी

मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है, उत्तर से आने वाला कोल्ड वेव पैटर्न एक्टिव बना हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद तेज ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में उतर रही हैं। यानी पहाड़ों पर जमा बर्फ, MP की गलियों में ठंडी सुई जैसे तीखे वार करने वाले झोंके लेकर आएगी। हवाओं का रुख उत्तरी, उत्तर-पूर्वी होने से न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। इसके प्रभाव से प्रदेश में कोल्ड डे और शीतलहर की भी स्थिति बनेगी।