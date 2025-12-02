शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, आज वित्त मंत्री पेश करेंगे 2025–26 का अनुपूरक बजट, देखें अपडेट

कुल मिलाकर आज का दिन राजनीतिक तौर पर काफी हलचल भरा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। सदन में आज जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा तीखी बहस होने की संभावना है, वो है वीआईटी यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला है। विपक्ष इसे ध्यान आकर्षण के माध्यम से जोरदार तरीके से उठाने वाला है। विपक्ष का दावा है कि इस मामले में कई अनियमितताएं हुई हैं और सरकार को जवाब देना ही होगा।