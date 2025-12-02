Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, आज वित्त मंत्री पेश करेंगे 2025–26 का अनुपूरक बजट, देखें अपडेट

MP Vidhan Sabha Winter Session : एमपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार की ओर से अहम विधेयक और वित्तीय प्रस्ताव पेश किए जाएंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 02, 2025

MP Vidhan Sabha Winter Session

शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन (Photo Source- Patrika)

MP Vidhan Sabha Winter Session :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित विधानसभा में आज मंगलवार को शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। सदन का माहौल पहले से ही गर्म होने के संकेत मिलने लगे हैं। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति के तहत सदन में पहुंचने वाली है, जबकि सरकार की ओर से भी अहम विधेयक और वित्तीय प्रस्ताव पेश किए जाएंगे।

कुल मिलाकर आज का दिन राजनीतिक तौर पर काफी हलचल भरा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। सदन में आज जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा तीखी बहस होने की संभावना है, वो है वीआईटी यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला है। विपक्ष इसे ध्यान आकर्षण के माध्यम से जोरदार तरीके से उठाने वाला है। विपक्ष का दावा है कि इस मामले में कई अनियमितताएं हुई हैं और सरकार को जवाब देना ही होगा।

स्मार्टफोन और इंटरनेट एडिक्शन पर चर्चा

इसके अलावा आज सदन बच्चों में बढ़ते स्मार्टफोन और इंटरनेट एडिक्शन के खतरे पर भी ध्यानाकर्षण किया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि, प्रदेश में बच्चे तेजी से डिजिटल लत का शिकार हो रहे हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके लिए ठोस नीति की मांग की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 08:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, आज वित्त मंत्री पेश करेंगे 2025–26 का अनुपूरक बजट, देखें अपडेट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच सीएम का बड़ा फैसला, मंत्रियों को किया तलब, मची हलचल

सीएम मोहन यादव करेंगे मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा
भोपाल

ढाई लाख से ज्यादा किसानों के खातों में डाले 432 करोड़ रुपए, सरकार का बड़ा ऐलान

विधानसभा सत्र के पहले दिन कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई
भोपाल

एमपी में ढह गया 45 साल पुराना ब्रिज, 49 दिन पहले भी धंसी थी सड़क

raisen-news
भोपाल

पुल ढहने पर अफसर निलंबित, कई अधिकारियों को दिया नोटिस, एक्शन में आई सरकार

Officer suspended after bridge collapse in Raisen
भोपाल

किसानों को मुआवजे और भावांतर पर मुखर हुए बीजेपी विधायक, सदन में मानी गलती

मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.