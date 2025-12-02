शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, आज वित्त मंत्री पेश करेंगे 2025–26 का अनुपूरक बजट, देखें अपडेट

शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन (Photo Source- Patrika)
MP Vidhan Sabha Winter Session :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित विधानसभा में आज मंगलवार को शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। सदन का माहौल पहले से ही गर्म होने के संकेत मिलने लगे हैं। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति के तहत सदन में पहुंचने वाली है, जबकि सरकार की ओर से भी अहम विधेयक और वित्तीय प्रस्ताव पेश किए जाएंगे।
कुल मिलाकर आज का दिन राजनीतिक तौर पर काफी हलचल भरा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। सदन में आज जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा तीखी बहस होने की संभावना है, वो है वीआईटी यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला है। विपक्ष इसे ध्यान आकर्षण के माध्यम से जोरदार तरीके से उठाने वाला है। विपक्ष का दावा है कि इस मामले में कई अनियमितताएं हुई हैं और सरकार को जवाब देना ही होगा।
इसके अलावा आज सदन बच्चों में बढ़ते स्मार्टफोन और इंटरनेट एडिक्शन के खतरे पर भी ध्यानाकर्षण किया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि, प्रदेश में बच्चे तेजी से डिजिटल लत का शिकार हो रहे हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके लिए ठोस नीति की मांग की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग