Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी है, इनके साथ ही देश के कई राज्यों के मुख्य सचिवों को भी ऐसा करना पड़ा, जिसके बाद बेंच ने इन्हें चेतावनी भी दी है, जानें क्या है मामला?

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 04, 2025

CS Anurag Jain in supreme court

CS Anurag Jain Apologize in supreme court (फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: आवारा कुत्तों पर अदालती निर्देशों की पालना पर हलफनामा देने में चूके मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों (पश्चिम बंगाल व तेलंगाना को छोड़कर) के मुख्य सचिव सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए और माफी मांगी।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई करते हुए एमपी के मुख्य सचिव समेत अन्य मुख्य सचिवों की हलफनामे पर माफी स्वीकार करते हुए उन्हें आगे व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में चूक हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। बेंच ने कहा कि वह अगले कुछ दिनों में सरकारी संस्थानों में डॉग फीडिंग के बारे में दिशा-निर्देश जारी करेगा।

अगली सुनवाई 7 नवंबर को

एक पक्षकार की ओर से अदालत के पूर्व आदेश पर कुछ आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए बेंच ने कहा कि वह सरकारी संस्थानों की अर्जी पर अभी सुनवाई नहीं करेंगे। अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के स्वत: प्रसंज्ञान मामले में कुत्तों के टीकाकरण व नसबंदी तथा फीडिंग जोन बनाने संबंधी निर्देश दिए थे। इनकी पालना पर राज्य सरकारों से हलफनामा मांगा गया था। मप्र के मुख्य सचिव अनुराग जैन ट्रैफिक के कारण देर से अदालत पहुंचे। वहीं केरल के सीएस की जगह एक प्रमुख सचिव की उपस्थिति को अदालत ने स्वीकार कर लिया।

डॉग बाइट पीड़ितों का पक्ष सुनने को तैयार

बेंच आवारा कुत्तों के काटने से पीड़ित नागरिकों की बात भी सुनेगा। बेंच ने पीड़ितों की ओर से पक्षकार बनने के लिए दिए आवेदनों को स्वीकार कर लिया वहीं भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को भी मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 09:05 am

Published on:

04 Nov 2025 09:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेलवे स्टेशन पर हादसा, नशे में धुत ITBP आरक्षक ने कार से पांच को मारी टक्कर, मची अफरा-तफरी

Bhopal Car Accident
भोपाल

भोपाल में 16 CNG बसें हुईं शुरू, 15 हजार यात्रियों को होगा फायदा

16 new cng buses start in bhopal
भोपाल

’28 करोड़’ की लागत से बनेगा 700 मीटर लंबा ‘सिक्सलेन ब्रिज’, बायपास के ऊपर से निकलेगा

भोपाल

एमपी में 1-2 रुपए के फसल बीमा क्लेम पर गुस्साए शिवराज सिंह, किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान

Shivraj Singh angry over crop insurance claims of Rs 1-2 in MP
भोपाल

एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर- गेहूं-धान नहीं खरीदेगी राज्य सरकार! भारी पड़ रहा आपूर्ति निगम का कर्ज

MP Government Will Not Buy Wheat and Paddy from Farmers
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.