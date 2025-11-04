एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी

एक पक्षकार की ओर से अदालत के पूर्व आदेश पर कुछ आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए बेंच ने कहा कि वह सरकारी संस्थानों की अर्जी पर अभी सुनवाई नहीं करेंगे। अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के स्वत: प्रसंज्ञान मामले में कुत्तों के टीकाकरण व नसबंदी तथा फीडिंग जोन बनाने संबंधी निर्देश दिए थे। इनकी पालना पर राज्य सरकारों से हलफनामा मांगा गया था। मप्र के मुख्य सचिव अनुराग जैन ट्रैफिक के कारण देर से अदालत पहुंचे। वहीं केरल के सीएस की जगह एक प्रमुख सचिव की उपस्थिति को अदालत ने स्वीकार कर लिया।