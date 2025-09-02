एमपी में ‘Festival Advance’ 10 हजार करने की मांग, 16 साल से नहीं हुई बढ़ोत्तरी

कर्मचारी संघ के महामंत्री ने बताया कि संगठन के द्वारा सीएम डॉ मोहन यादव से सभी तृतीय चतुर्थ श्रेणी कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा साल 2022 से 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। उसी तरह प्रदेश के कर्मचारियों को भी 10 हजार रुपए त्योहार अग्रिम दिया जाए। इस वद्धि से सरकार पर अतिरिक्त भार भी नहीं आएगा, क्योंकि यह पैसे कर्मचारी ब्याज सहित सरकार को वापस करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए त्योहार अग्रिम को 10 हजार रुपए करने के आदेश जारी किए जाएं।

