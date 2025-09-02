एमपी में ‘Festival Advance’ 10 हजार करने की मांग, 16 साल से नहीं हुई बढ़ोत्तरी

MP News: मध्यप्रदेश में दीपावली से पहले कर्मचारी संघ ने त्योहार अग्रिम राशि बढ़ाने की मांग की है। पिछले 16 साल से से कर्मचारियों को मिलने वाली त्योहार अग्रिम राशि में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। जबकि सरकार के द्वारा 10 किस्तों में 6.50 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूली की जाती है।
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि विगत 16 साल से 4000 हजार रुपए त्योहार अग्रिम दिया जा रहा है। जिसकी वसूली 10 किस्तों में 6.50% ब्याज के साथ की जाती है। अब लगातार त्योहार आ रहे हैं। आने वाले त्योहारों में हर परिवार में खर्चा बढ़ जाता है।
आगे उमाशंकर तिवारी ने बताया कि 1998 में 600 रुपए, साल 2003 में 1000 रुपए और 2009 में 4000 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई थी। तब से अभी तक वृद्धि नहीं की गई, जबकि महंगाई में काफी वृद्धि हो गई है।
कर्मचारी संघ के महामंत्री ने बताया कि संगठन के द्वारा सीएम डॉ मोहन यादव से सभी तृतीय चतुर्थ श्रेणी कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा साल 2022 से 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। उसी तरह प्रदेश के कर्मचारियों को भी 10 हजार रुपए त्योहार अग्रिम दिया जाए। इस वद्धि से सरकार पर अतिरिक्त भार भी नहीं आएगा, क्योंकि यह पैसे कर्मचारी ब्याज सहित सरकार को वापस करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए त्योहार अग्रिम को 10 हजार रुपए करने के आदेश जारी किए जाएं।