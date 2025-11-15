देवर-भाभी के अवैध संबंध की भाई को लगी भनक, फिर एक रात…

devar bhabhi affair (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अवैध संबंध के चलते युवक ने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। मामला शहर के पीसी नगर इलाके की है जहां शुक्रवार की सुबह धर्मेन्द्र सिंह चौहान नाम के युवक की लाश उसके ही घर में खून से लथपथ हालत में मिली थी। धर्मेन्द्र पर चाकू से कई वार कर उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने महज कुछ घंटों के अंदर ही धर्मेन्द्र की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी धर्मेन्द्र का छोटा भाई राजू निकला है।
भोपाल के पीसी नगर में नया बसेरा के पास रहने वाले धर्मेन्द्र सिंह चौहान का शव शुक्रवार की सुबह उसके ही घर में खून से लथपथ हालत में मिला था। धर्मेन्द्र कमलानगर की ही एक होटल में काम करता था और अपने परिवार के साथ रहता था। गुरूवार को वो ड्यूटी से लौटा और घर पर सो गया था जिसके बाद दूसरे दिन उसकी लाश मिली थी। पुलिस की तफ्तीश के दौरान पता चला कि आखिरी बार धर्मेन्द्र को उसके ही छोटे भाई राजू चौहान के साथ देखा गया था।
पुलिस ने शक के आधार पर जब मृतक धर्मेन्द्र के छोटे भाई राजू सिंह चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वो टूट गया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके धर्मेन्द्र की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे और इस बात की भनक भाई को लग गई थी। भाई अवैध संबंध में रोड़ा बन रहा था और इसलिए उसने धर्मेन्द्र की हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि पत्नी की भूमिका साफ होने पर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी।
