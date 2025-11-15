देवर-भाभी के अवैध संबंध की भाई को लगी भनक, फिर एक रात…

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अवैध संबंध के चलते युवक ने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। मामला शहर के पीसी नगर इलाके की है जहां शुक्रवार की सुबह धर्मेन्द्र सिंह चौहान नाम के युवक की लाश उसके ही घर में खून से लथपथ हालत में मिली थी। धर्मेन्द्र पर चाकू से कई वार कर उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने महज कुछ घंटों के अंदर ही धर्मेन्द्र की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी धर्मेन्द्र का छोटा भाई राजू निकला है।