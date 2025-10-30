‘डीएसपी’ मैडम दबे पांव सहेली के घर में घुसीं और उड़ा दिए 2 लाख रुपए, देखें CCTV

MP News: जरा...सोचिए अगर चोर पकड़ने वाली पुलिस ही चोर बन जाए तो कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। ऐसा ही मामला मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया है। जहां पुलिस पर कई तरह से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में तैनात डीएसपी कल्पना रघुवंशी पर अपनी ही सहेली के घर से दो लाख रुपए और मोबाइल फोन चुराने का गंभीर आरोप है। पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी मिली है कि केस दर्ज होते ही डीएसपी फरार हैं।