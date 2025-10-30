‘डीएसपी’ मैडम दबे पांव सहेली के घर में घुसीं और उड़ा दिए 2 लाख रुपए, देखें CCTV

MP News: जरा...सोचिए अगर चोर पकड़ने वाली पुलिस ही चोर बन जाए तो कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। ऐसा ही मामला मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया है। जहां पुलिस पर कई तरह से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में तैनात डीएसपी कल्पना रघुवंशी पर अपनी ही सहेली के घर से दो लाख रुपए और मोबाइल फोन चुराने का गंभीर आरोप है। पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी मिली है कि केस दर्ज होते ही डीएसपी फरार हैं।
पीएचक्यू ने नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला अधिकारी सीसीटीवी फुटेज में कमरे में जाते और निकलते हुए दिखाई दे रही हैं।
सहेली प्रमिला ने घर के सीसीटीवी फुटेज देखे तो घटना का पता चला। थाने में शिकायत हुई तो डीएसपी ने मोबाइल लौटा दिया। रुपए नहीं दिए। इसके बाद से डीएसपी कल्पना अंडरग्राउंड हैं। प्रमिला के अनुसार कल्पना ने मारने की धमकी दी। उनका पीछा भी किया। वह छह साल से दोस्त थीं।
जहांगीराबाद थाना प्रभारी चतुर्भुज सिंह राठौर ने बताया कि जांच के दौरान कल्पना रघुवंशी का सरकारी क्वार्टर लॉक मिला। विभागीय नोटिस भी तामील नहीं हो सका। पुलिस ने एक टीम को गृह जिले खंडवा भेजा है। डीएसपी के पकड़े जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
