कर्मचारियों को नहीं मिलेगी शनिवार की छुट्टी, जल्द होने वाला है बड़ा फैसला

शासन के द्वारा दो मॉडल पर विचार किया जा रहा है। जिसमें पहला प्रस्ताव है। उसमें 6 दिन का कार्य दिवस। इसमें सिर्फ दूसरे और तीसरे शनिवार को अवकाश रहेगा। दूसरा प्रस्ताव भारत सरकार की तर्ज पर तैयार किया गया है। जिसमें हफ्ते में पांच दिन कार्यालय खुलेंगे, लेकिन समय में एक घंटे की बढ़ोत्तरी रहेगी। यानी ऑफिस का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा।