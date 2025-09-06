‘मुझसे शादी नहीं करोगी तो…’, ये कहकर बौखलाए आशिक ने काट दी प्रेमिका की नाक

MP News: राजधानी भोपाल के गांधी नगर में विवाह का प्रस्ताव ठुकराने पर प्रेमी ने अपने ही 22 वर्षीय प्रेमिका की नाक काटी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी दिनेश जाटव के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार शाम को युवती एरो सिटी पार्क के पास से होकर घर लौट रही थी कि तभी आरोपी दिनेश आया और स्कूटर से उसका रास्ता रोक लिया। यहां दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।