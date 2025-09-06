Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

‘मुझसे शादी नहीं करोगी तो…’, ये कहकर बौखलाए आशिक ने काट दी प्रेमिका की नाक

MP News: राजधानी भोपाल के गांधी नगर में विवाह का प्रस्ताव ठुकराने पर प्रेमी ने अपने ही 22 वर्षीय प्रेमिका की नाक काटी और मौके से फरार हो गया। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 06, 2025

lover cut off his girlfriend nose in bhopal
lover cut off his girlfriend nose in bhopal (फोटो सोर्स : एआई जेनरेटेड)

MP News: राजधानी भोपाल के गांधी नगर में विवाह का प्रस्ताव ठुकराने पर प्रेमी ने अपने ही 22 वर्षीय प्रेमिका की नाक काटी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी दिनेश जाटव के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार शाम को युवती एरो सिटी पार्क के पास से होकर घर लौट रही थी कि तभी आरोपी दिनेश आया और स्कूटर से उसका रास्ता रोक लिया। यहां दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।

शादी के लिए मनाने पहुंचा था आरोपी

पुलिस स्टेशन प्रभारी बृजेंद मर्सकोले ने बताया कि आरोपी ने युवती को शादी के लिए मनाने की कोशिश की। युवती ने मना किया तो गुस्से में आरोपी बोला अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, तो किसी और से भी नहीं कर पाओगी… इसके बाद दिनेश ने चाकू निकाला और युवती पर हमला कर उसकी नाक काट दी।

राजधानी में पहले भी हो चुकी है ऐसी वारदातें

  • कोलारः 2 सितंबर 2025 : कजलीखेड़ा में जेल से रिहा होने के बाद प्रेमी ने प्रेमिका को बुलाया और कैंची से हमला कर दिया।
  • टीटी नगरः 2 सितंबर 2025 : पंचशील नगर में प्रेमिका की शादी तय होने पर प्रेमी ने युवती की ब्लेड से रेतकर हत्या कर दी।
  • मिसरोद 2024 : शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर युवक ने युवती पर रेजर से हमला कर दिया था।
  • बरखेड़ा 2021 : बरखेड़ा में विवाद के बाद शराबी पति ने पत्नी की नाक काट दी थी।

अस्पताल में भर्ती है युवती

खून से लथपथ युवती सड़क पर गिर गई। युक्ती की आवाज सुनने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

06 Sept 2025 10:45 pm

