‘पुतला नहीं मुझे ही जला देना…’, ये क्या बोल गए कांग्रेस के जीतू पटवारी

MP News: नए बच्चे पब में जा रहे हैं। वहां क्या हो रहा है, सबको को मालूम है। मेरा पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि मेरा पुतला नहीं मुझे जला दो, लेकिन इंदौर में नशा बंद कर दो। ऐसे तल्ख लहजे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी(Jitu Patwari) गुरुवार को कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली को संबोधित किए। कहा, राऊ में चुनाव के ढाई महीने पहले 42 हजार वोट चोरी हो गए। ऐसे ही देशभर में वोट चोरी की जा रही है।