इंदौर

'पुतला नहीं मुझे ही जला देना…', ये क्या बोल गए कांग्रेस के जीतू पटवारी

MP News: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी(Jitu Patwari) गुरुवार को कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली को संबोधित करते हुए कहा- मेरा पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि मेरा पुतला नहीं मुझे जला दो, लेकिन....। पढ़ें पूरी खबर

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 05, 2025

jitu patwari statement
Jitu patwari statement (फोटो सोर्स : @jitupatwari)

MP News: नए बच्चे पब में जा रहे हैं। वहां क्या हो रहा है, सबको को मालूम है। मेरा पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि मेरा पुतला नहीं मुझे जला दो, लेकिन इंदौर में नशा बंद कर दो। ऐसे तल्ख लहजे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी(Jitu Patwari) गुरुवार को कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली को संबोधित किए। कहा, राऊ में चुनाव के ढाई महीने पहले 42 हजार वोट चोरी हो गए। ऐसे ही देशभर में वोट चोरी की जा रही है।

आइडीए सबसे बड़ा भूमाफिया

पटवारी(Jitu Patwari) ने कहा, आइडीए सबसे बड़ा भूमाफिया है। कांग्रेस सरकार आते ही लैंड पुलिंग एक्ट खत्म करेंगे। किसानों की जमीनों में खेल करने वालों को जेल में डालेंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा, भाजपा ने वोट चोरी कर सरकार बनाई। जनता हकीकत जान चुकी है, अब आगे से भाजपा इस तरह से सरकार नहीं बना पाएगी।

गुना में भी प्रदर्शन

गुना में लंबे कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। पांच हजार से अधिक कार्यकर्ताओं ने वोट चोर… रैली निकाली। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जयवर्धन सिंह ने इसका नेतृत्व किया।

05 Sept 2025 08:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 'पुतला नहीं मुझे ही जला देना…', ये क्या बोल गए कांग्रेस के जीतू पटवारी

