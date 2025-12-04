MPBOCW के नाम से बना फर्जी YouTube चैनल पकड़ा, मंत्री प्रहलाद पटेल एक्शन में

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (MPBOCW) के मुताबिक किसी ने एक फर्जी YouTube चैनल विभाग के नाम पर बना दिया है। मिलते जुलते नाम के कारण यह लोगों को भ्रमित कर रहा है। यह चैनल विभाग के नाम का दुरुपयोग कर रहा है और MPBOCW की ओर से जारी किए गए कई आधिकारिक वीडियो को बिना अनुमति के कॉपी-पेस्ट कर अपने चैनल पर अपलोड कर रहा है। इससे गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई जा सकती है।