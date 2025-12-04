4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MPBOCW के नाम से बना फर्जी YouTube चैनल पकड़ा, मंत्री प्रहलाद पटेल एक्शन में

श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मामले को गंभीर मानते हुए Cyber Cell और YouTube दोनों पर शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने शिकायत प्रक्रिया शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Manish Geete

Dec 04, 2025

MPBOCW – Official

सरकारी विभाग के नाम पर बने यूट्यूब चैनल पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने तत्काल एक्शन लिया है। श्रमिकों की सुविधा के लिए बने इस चैनल पर विभाग के वीडियो को कॉपी करके अपलोड किया जा रहा था। अब इसकी शिकायत साइबर सेल में कर दी गई है। मंत्री ने MPBOCW – Official के यूट्यूब चैनल पर वीडियो जारी कर श्रमिकों को दिए जाने वाले लाभ की भी जानकारी दी है।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (MPBOCW) के मुताबिक किसी ने एक फर्जी YouTube चैनल विभाग के नाम पर बना दिया है। मिलते जुलते नाम के कारण यह लोगों को भ्रमित कर रहा है। यह चैनल विभाग के नाम का दुरुपयोग कर रहा है और MPBOCW की ओर से जारी किए गए कई आधिकारिक वीडियो को बिना अनुमति के कॉपी-पेस्ट कर अपने चैनल पर अपलोड कर रहा है। इससे गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई जा सकती है।

श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस बारे में Cyber Cell और YouTube दोनों पर शिकायत दर्ज कराने को कहा है। शिकायत भी कर दी गई है। मंडल ने स्पष्ट कहा है कि हमारे विभाग का आधिकारिक यूट्यूब चैनल @MPBOCW ही है।

फर्जी चैनल की पहचान (जनता और मीडिया के लिए संदर्भ):

  • यह है आधिकारिक चैनल: MPBOCW – Official
  • आधिकारिक चैनल की लिंकः https://www.youtube.com/@MPBOCW
  • फर्जी चैनल: MPBOCW MADHY PRADESH (@MPBOCW01)फर्जी चैनल का लिंक: https://youtube.com/@mpbocw01

विभाग ने कहा कि फर्जी चैनल के जरिए श्रमिकों को भ्रमित किया जा रहा है और आधिकारिक वीडियो को बिना अनुमति के अपलोड किया जा रहा है, जो पूरी तरह अवैध है।

AI वीडियो को मिल रही अच्छी प्रतिक्रिया

मंडल की ओर से शुरू हुए AI आधारित रील्स और वीडियो को प्रदेशभर के श्रमिकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। योजनाओं और अधिकारों को सरल भाषा और छोटे वीडियो के माध्यम से समझाने का यह प्रयास तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

विभाग के यह हैं ऑफिशियल पेज

  • Instagram: @mpbocw
  • Facebook: @mpbocw
  • X (Twitter): @mpbocw
  • YouTube: @MPBOCW

यह भी कहा गया है कि आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर श्रमिक कल्याण योजनाओं, पंजीकरण प्रक्रिया, शिक्षा सहायता, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ, दुर्घटना व मृत्यु सहायता, पेंशन आदि की जानकारी शेयर की जा रही है। सभी निर्माण श्रमिकों, ठेकेदारों और हितधारकों से अपील की है कि वे सिर्फ अधिकृत सोशल मीडिया स्रोतों से ही जुड़ें और किसी भी फर्जी या भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Dec 2025 03:07 pm

Published on:

04 Dec 2025 02:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MPBOCW के नाम से बना फर्जी YouTube चैनल पकड़ा, मंत्री प्रहलाद पटेल एक्शन में

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

विधानसभा में बंदर बनकर पहुंचे कांग्रेस विधायक, जिसने देखा रह गया हक्का-बक्का, जाने माजरा

MP Vidhan Sabha Winter Session
भोपाल

‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ में Ticket के लिए आया नया नियम, बताना होगा Code

(Photo Source- Patrika)
भोपाल

चकाचक होगा नेशनल हाइवे-46, बनेगी ‘सर्विस रोड’, कनेक्ट होंगे कई गांव

(Photo Source - Patrika)
भोपाल

अब भोपाल में मिलेगा कश्मीर का मजा, बड़े तालाब में डल झील के शिकारे का शुभारंभ, जाने किराया

Shikaras Run Bada Talab
भोपाल

1 लाख में सरकारी डॉक्टर करेगा 8-10 ऑपरेशन, बेहतर होगी ‘आयुष्मान योजना’

(Photo Source - Patrika)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.