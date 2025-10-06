Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

तहसीलदार-पटवारी को किसान ने लिखी गालियां, होगी कड़ी कार्रवाई!

MP News: दतिया जिले में एक किसान ने अफसरों को शिकायत पर गालियां लिख दीं। पुलिस ने किसान के खिलाफ आइटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। इन धाराओं में उसे 2 साल तक कैद हो सकती है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 06, 2025

Farmer wrote abusive words to Tehsildar-Patwari

Farmer wrote abusive words to Tehsildar-Patwari (फोटो सोर्स : AI जेनरेटेड)

MP News: सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायतों को लेकर दस दिन पहले ही शासन ने विभागों पर अंकुश लगाने कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस आदेश के दसवें ही दिन प्रदेश में दो शिकायतकर्ता पर एफआइआर दर्ज की गई। एक मामला दतिया जिले से है जिसमें एक किसान ने अफसरों को शिकायत पर गालियां लिख दीं। तो शहडोल में भी ऐसे ही मामले में शिकायतकर्ता के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है।

दतियाः भूमि नामांतरण नहीं होने से नाराज था किसान

दतिया के बिल्हारी खुर्द के किसान सोनू पाल ने सीएम हेल्पलाइन में भूमि नामांतरण नहीं होने की शिकायत की थी। उसका आरोप था कि कृषि भूमि के नामांतरण को लेकर वह महीनों से पटवारी के घर का चक्कर काट रहा था। फिर नायब तहसीलदार और विभाग के कर्मचारियों से भी फरियाद की। जब वह सभी जगह चक्कर काटकर थक गया, तो उसने सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया। गुस्से में उसने तहसीलदार, पटवारी व विभाग के लिपिक के लिए अभद्र भाषा उपयोग करते हुए गालियां भी लिख दीं।

नायब तहसीलदार अंकुश केम ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देते हुए कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की। उनकी शिकायत पर बड़ौनी पुलिस ने किसान के खिलाफ आइटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। किसान की शिकायत भी अमान्य कर दी गई। इन धाराओं में उसे 2 साल तक कैद हो सकती है।

शहडोलः हेल्पलाइन के दुरुपयोग पर केस

सीएम हेल्पलाइन 181 पर तथ्यहीन एवं भ्रामक शिकायत करने पर शहडोल कोतवाली पुलिस ने ब्यौहारी के सौता निवासी शिकायतकर्ता रविशंकर यादव पर केस दर्ज किया। आरोपी ने अधिकारियों के साथ जिला और पुलिस प्रशासन के प्रति अमर्यादित, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है।

ये भी पढ़ें

पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, 48 घंटे बाद ‘भारी बारिश’ की चेतावनी नहीं, imd का अलर्ट
भोपाल
MP Weather Heavy Rain Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 09:26 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / तहसीलदार-पटवारी को किसान ने लिखी गालियां, होगी कड़ी कार्रवाई!

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कफ सिरप से अब तक 16 मौतें, जनता पूछ रही… जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश क्यों?

cough syrup death in MP
भोपाल

पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, 48 घंटे बाद ‘भारी बारिश’ की चेतावनी नहीं, imd का अलर्ट

MP Weather Heavy Rain Alert
भोपाल

एमपी में फार्मास्युटिकल, ईको लॉज, बुटीक रिवर क्रूज प्रोजेक्ट शुरु करेंगे असम के उद्योगपति

Industrialists from Assam will launch a pharmaceutical eco-lodge project in MP
भोपाल

अगले 24 घंटे में ‘ताबड़तोड़ बारिश’, इन जिलों में IMD ने जारी किया अलर्ट…

HEAVY RAIN
भोपाल

पत्नी के साथ खुली जीप में हेट पहनकर घूमे, स्टाइलिश अंदाज में दिखे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav seen in stylish style in an open jeep with his wife
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.