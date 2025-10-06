तहसीलदार-पटवारी को किसान ने लिखी गालियां, होगी कड़ी कार्रवाई!

दतिया के बिल्हारी खुर्द के किसान सोनू पाल ने सीएम हेल्पलाइन में भूमि नामांतरण नहीं होने की शिकायत की थी। उसका आरोप था कि कृषि भूमि के नामांतरण को लेकर वह महीनों से पटवारी के घर का चक्कर काट रहा था। फिर नायब तहसीलदार और विभाग के कर्मचारियों से भी फरियाद की। जब वह सभी जगह चक्कर काटकर थक गया, तो उसने सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया। गुस्से में उसने तहसीलदार, पटवारी व विभाग के लिपिक के लिए अभद्र भाषा उपयोग करते हुए गालियां भी लिख दीं।