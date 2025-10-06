तहसीलदार-पटवारी को किसान ने लिखी गालियां, होगी कड़ी कार्रवाई!

Farmer wrote abusive words to Tehsildar-Patwari (फोटो सोर्स : AI जेनरेटेड)
MP News: सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायतों को लेकर दस दिन पहले ही शासन ने विभागों पर अंकुश लगाने कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस आदेश के दसवें ही दिन प्रदेश में दो शिकायतकर्ता पर एफआइआर दर्ज की गई। एक मामला दतिया जिले से है जिसमें एक किसान ने अफसरों को शिकायत पर गालियां लिख दीं। तो शहडोल में भी ऐसे ही मामले में शिकायतकर्ता के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है।
दतिया के बिल्हारी खुर्द के किसान सोनू पाल ने सीएम हेल्पलाइन में भूमि नामांतरण नहीं होने की शिकायत की थी। उसका आरोप था कि कृषि भूमि के नामांतरण को लेकर वह महीनों से पटवारी के घर का चक्कर काट रहा था। फिर नायब तहसीलदार और विभाग के कर्मचारियों से भी फरियाद की। जब वह सभी जगह चक्कर काटकर थक गया, तो उसने सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया। गुस्से में उसने तहसीलदार, पटवारी व विभाग के लिपिक के लिए अभद्र भाषा उपयोग करते हुए गालियां भी लिख दीं।
नायब तहसीलदार अंकुश केम ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देते हुए कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की। उनकी शिकायत पर बड़ौनी पुलिस ने किसान के खिलाफ आइटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। किसान की शिकायत भी अमान्य कर दी गई। इन धाराओं में उसे 2 साल तक कैद हो सकती है।
सीएम हेल्पलाइन 181 पर तथ्यहीन एवं भ्रामक शिकायत करने पर शहडोल कोतवाली पुलिस ने ब्यौहारी के सौता निवासी शिकायतकर्ता रविशंकर यादव पर केस दर्ज किया। आरोपी ने अधिकारियों के साथ जिला और पुलिस प्रशासन के प्रति अमर्यादित, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है।
