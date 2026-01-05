एमपी में सोयाबीन के दामों में जबर्दस्त उछाल, 400 रुपए से ज्यादा की हुई बढ़ोत्तरी

Soybean- मध्यप्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में सोयाबीन के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। मंडियों में बढ़ रहे भाव का असर प्रदेश के किसानों के लिए चलाई जा रही भावांतर योजना में साफ दिखाई दे रहा है। योजना में मॉडल रेट तय किया जाता है और इसके व न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। यानि मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाती है। योजना में नवंबर में शुरुआत से लेकर अब तक सोयाबीन के मॉडल रेट में खासी बढ़ोत्तरी हो चुकी है। हाल ये है कि भावांतर योजना के मॉडल रेट में अब तक प्रति क्विंटल 400 से ज्यादा रुपए का उछाल आ चुका है।