एमपी में सोयाबीन के दामों में जबर्दस्त उछाल, 400 रुपए से ज्यादा की हुई बढ़ोत्तरी

एमपी में भावांतर योजना में सोयाबीन का रेट बढ़ा (Representational Photo)
Soybean- मध्यप्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में सोयाबीन के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। मंडियों में बढ़ रहे भाव का असर प्रदेश के किसानों के लिए चलाई जा रही भावांतर योजना में साफ दिखाई दे रहा है। योजना में मॉडल रेट तय किया जाता है और इसके व न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। यानि मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाती है। योजना में नवंबर में शुरुआत से लेकर अब तक सोयाबीन के मॉडल रेट में खासी बढ़ोत्तरी हो चुकी है। हाल ये है कि भावांतर योजना के मॉडल रेट में अब तक प्रति क्विंटल 400 से ज्यादा रुपए का उछाल आ चुका है।
प्रदेश में भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन का मॉडल रेट रोज जारी किया जा रहा है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में बेची है।
सोमवार यानि 5 जनवरी को सोयाबीन का 4458 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। सोयाबीन का पहला मॉडल रेट 7 नवंबर 2025 को 4020 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था। इस तरह करीब तीन माह में सोयाबीन के मॉडल रेट में 438 रुपए की बढ़ोत्तरी हो चुकी है।
30 नवंबर को सोयाबीन का मॉडल रेट 4237 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था। दिसंबर माह के अंतिम दिनों में इसमें खासी वृद्धि हुई। 29 दिसंबर को सोयाबीन के मॉडल रेट 4267 रुपए, 30 दिसंबर को 4296 रुपए और 31 दिसंबर को 4345 रुपए थे।
नए साल में इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। सोयाबीन का मॉडल रेट 1 जनवरी को 4380 रुपए, 2 जनवरी को 4432 रुपए, 3 जनवरी को 4439 रुपए और 4 जनवरी को 4459 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था।
बता दें कि भावांतर योजना में राज्य सरकार ने किसानों को हर हाल में सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की 5328 रुपए प्रति क्विंटल की राशि देने की गारंटी दी है। भावांतर राशि का भुगतान मॉडल रेट गणना के आधार पर किया जाता है। किसान के आधार लिंक्ड बैंक खाते में यह राशि डाली जाती है।
योजना के अंतर्गत 24 अक्टूबर 2025 से 6 नवंबर 2025 तक 1.33 लाख पंजीकृत किसानों को 233 करोड़ का पहला भुगतान 13 नवंबर 2025 को किया गया। इसके बाद 7 नवंबर 2025 से 17 नवंबर 2025 तक 1.34 लाख पंजीकृत किसानों को 249 करोड़ का भुगतान 26 नवंबर को किया गया। तृतीय चरण में 17 नवंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक सोयाबीन बेचनेवाले करीब 3.77 लाख पंजीकृत किसानों को 810 करोड़ का भुगतान 28 दिसंबर 2025 को किया गया। इस प्रकार अभी तक 6.54 लाख पंजीकृत किसानों को भावांतर की 1292 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
