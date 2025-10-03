नागरिकता साबित करने वाली महिला पर FIR, सभी दस्तावेज थें फर्जी

MP News (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
MP News: राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के खिलाफ पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से नागरिकता साबित करने के मामले में एफआइआर दर्ज की है। आरोपी महिला की पहचान आशा जाटव के रूप में हुई है। वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। टीआइ संजय सोनी ने बताया कि आशा ने कुछ समय पहले पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान उसने पहचान से जुड़े कई दस्तावेज प्रस्तुत किए। जांच में ये सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए। पुलिस ने जब उसके बताए पते की पुष्टि की तो गांव के सरपंच ने कहा कि वह इस गांव की निवासी नहीं है।
जांच में यह सामने आया है कि वह जिस स्कूल का नाम उसने बताया था, वहां के प्राचार्य ने भी उसकी पढ़ाई की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। पूरी पड़ताल में सामने आया कि महिला ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने बताया कि महिला ने नर्मदापुरम के एक युवक से शादी भी की है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच की जा रही है। महिला की तलाश की जारी है।
