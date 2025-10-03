Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

नागरिकता साबित करने वाली महिला पर FIR, सभी दस्तावेज थें फर्जी

MP News: राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के खिलाफ पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से नागरिकता साबित करने के मामले में एफआइआर दर्ज की है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 03, 2025

MP News

MP News (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के खिलाफ पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से नागरिकता साबित करने के मामले में एफआइआर दर्ज की है। आरोपी महिला की पहचान आशा जाटव के रूप में हुई है। वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। टीआइ संजय सोनी ने बताया कि आशा ने कुछ समय पहले पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान उसने पहचान से जुड़े कई दस्तावेज प्रस्तुत किए। जांच में ये सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए। पुलिस ने जब उसके बताए पते की पुष्टि की तो गांव के सरपंच ने कहा कि वह इस गांव की निवासी नहीं है।

फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल

जांच में यह सामने आया है कि वह जिस स्कूल का नाम उसने बताया था, वहां के प्राचार्य ने भी उसकी पढ़ाई की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। पूरी पड़ताल में सामने आया कि महिला ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने बताया कि महिला ने नर्मदापुरम के एक युवक से शादी भी की है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच की जा रही है। महिला की तलाश की जारी है।

इन 11 दस्तावेज को रखें अपने पास

  • कर्मचारी हैं तो दिखाना होगा पहचान पत्र
  • संस्था, पोस्ट ऑफिस, बैंक, एलआईसी द्वारा जारी पहचान पत्र
  • प्राधिकृत एजेंसी का जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • विश्वविद्यालय व बोर्ड से जारी शिक्षा संबंधी अंकसूची, प्रमाण पत्र
  • स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
  • वन अधिकारी प्रमाण पत्र
  • एसटी, एसी, ओबीसी या कोई और जाति प्रमाण पत्र
  • नेशनल रजिस्टर सिटीजन
  • परिवार का पंजीयन
  • सरकार द्वारा जमीन, मकान का प्रमाण पत्र

ये भी पढ़ें

अगले 24 घंटे के अंदर ‘अतिभारी बारिश’, 17 जिलों में तांडव मचाएगी बारिश
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 10:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नागरिकता साबित करने वाली महिला पर FIR, सभी दस्तावेज थें फर्जी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

1 हजार शिक्षकों को 2 महीने से नहीं मिला वेतन, कब मिलेगी सैलरी…?

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

मुख्य चल समारोह: आज शाम 5 बजे से बंद रहेंगे कई रास्ते, देखें List

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

मिला एक और मौका… एमपी के इन नर्सिंग कॉलेजों को मिल सकेगी मान्यता

MP Nursing College
भोपाल

भोपाल एम्स के ब्लड बैंक से खून चोरी, आउटसोर्स कर्मचारी ने दिया वारदात को अंजाम

AIIMS Bhopal plasma Blood theft
भोपाल

पेट्रोल न बिजली! सड़कों पर दौड़ेंगी सूरज से चलने वाली गाड़ियां

MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.