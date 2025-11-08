एमपी में 5 हजार ‘कर्मचारियों’ को ड्यूटी से हटाया, विभाग में मचा हड़कंप

भोपाल में आधी सैलरी मिलने से नाराज सफाईकर्मियों ने गेंहूखेड़ा स्थित नगर निगम ऑफिस के बाहर एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे। भारतीय सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष सोनू डागर ने निंदा जताते हुए कहा कि नगर निगम को पूरे महीने की ही सैलरी देना थी या फिर अटेंडेंस का नया सिस्टम 1 नवंबर से शुरू करना था। ऐसे में पूरे महीने की ही सैलरी मिल जाती।

