Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में 5 हजार ‘कर्मचारियों’ को ड्यूटी से हटाया, विभाग में मचा हड़कंप

MP News: नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 08, 2025

MP News: मध्यप्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सभी नगर निगमों में एआई-एमएल आधारित फेस आईडी सिस्टम लागू करने की तैयारी रहा है। जिसमें अत्याधुनिक तकनीक से फर्जी वेतन भुगतान, उपस्थिति और अनुशासन में सुधार आएगा।

5 हजार से अधिक कर्मचारियों को ड्यूटी से हटाया

भोपाल में नई व्यवस्था के तहत शनिवार दोपहर 12 बजे तक 5 हजार से अधिक कर्मचारियों को ड्यूटी से हटाया दिया गया है। जो कि लंबे समय से ड्यूटी पर अनुपस्थित या फर्जी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। नए सिस्टम के तहत ई-एचआएमएस तैयार किया जा रहा है। जिससे पूरा डेटा डिजिटलाइज हो जाएगा।

कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी

नगर निगम के चालक वर्ग ने नए सिस्टम का विरोध करते हुए हड़ताल की चेतावनी दी है। कर्मचारियों के द्वारा शुक्रवार और शनिवार को काम बंद रखा गया। जिससे लोगों के घर में कचरा वाहन नहीं पहुंचे।

भोपाल में आधी सैलरी मिलने से नाराज सफाईकर्मियों ने गेंहूखेड़ा स्थित नगर निगम ऑफिस के बाहर एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे। भारतीय सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष सोनू डागर ने निंदा जताते हुए कहा कि नगर निगम को पूरे महीने की ही सैलरी देना थी या फिर अटेंडेंस का नया सिस्टम 1 नवंबर से शुरू करना था। ऐसे में पूरे महीने की ही सैलरी मिल जाती।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 02:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 5 हजार ‘कर्मचारियों’ को ड्यूटी से हटाया, विभाग में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में किसानों को मिलेगी 13 सौ रुपए की अतिरिक्त राशि, सीएम ने किया बड़ा ऐलान

Soybean farmers in MP will receive an additional amount of 1300 quintals
भोपाल

एमपी के 24 जिलों की 47 विधानसभा सीटों पर भाजपा का फोकस, देखें लिस्ट

MP BJP News
भोपाल

‘वोट चोर-गद्दी छोड़’, विपक्ष ने फिर की बीेजेपी को घेरने की तैयारी, ‘वोट चोरी’ पर कांग्रेस का ‘हल्ला बोल’

MP Congress
भोपाल

Big News: मध्यप्रदेश के 39 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों को मिली मान्यता

Ayurveda colleges get recognition
भोपाल

दुनिया की सबसे आक्रामक पक्षी बुलबुल, आइसर ने खोला छोटी सी चिड़िया का बड़ा रहस्य

MP News Red vented bulbul
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.