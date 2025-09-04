Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

पूर्व मंत्री का बड़ा दावा: ‘मछली’ को छोड़ने की सिफारिश करने गया था ‘भाजपा विधायक का भतीजा’

MP News: राजधानी भोपाल में लव जिहाद, अवैध ड्रग्स समेत कई मामलों में शामिल आरोपी शारिक मछली से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है।

भोपाल

Himanshu Singh

Sep 04, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद, अवैध ड्रग्स और अवैध कब्जे के आरोपों में घिरे मछली परिवार को लेकर एक और बड़ा दावा किया है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के पास जाकर जिसने मछली को छुड़ाने की सिफारिश की थी। वह भाजपा विधायक विश्वामित्र पाठक का भतीजा जैनेंद्र पाठक था।

पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ जैसे ही भाजपा विधायक विश्वामित्र पाठक के भतीजे जैनेंद्र पाठक की फोटो शेयर की। उसके बाद से सियासत में नया घमासान शुरु हो गया। जो फोटो कमलेश्वर पटेल के द्वारा शेयर की गई हैं। उसमें जैनेंद्र पाठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा के साथ दिख रहा है।

क्या है कमलेश्वर पटेल का ट्वीट

पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि कल मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कनूंगो जी ने ट्वीट किया कि “मध्य प्रदेश निवासी जैनेंद्र पाठक उनसे मिलने उनके दिल्ली आवास पर पहुँचा और ड्रग्स, रेप, लव जिहाद जैसे गंभीर आरोपों में फँसे ‘मछली’ को छोड़ देने की सिफ़ारिश कर रहा था।”यह जैनेंद्र पाठक, सिहावल से भाजपा विधायक विश्वमित्र पाठक का भतीजा है।

'भाजपा नेताओं से जैनेंद्र की गहरी नजदीकी'

कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया है कि जैनेंद्र पाठक की पूरे देश में भाजपा नेताओं के साथ गहरी नज़दीकी है। उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा का क़रीबी माना जाता है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर असम, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों तक के साथ उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं के साथ उनका उठना-बैठना है।

क्या यही है भाजपा का दोहरा चरित्र?

कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया कि एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मंच से ‘मछली’ का घर गिरवाकर नैतिकता की बातें करते हैं।दूसरी तरफ, उनकी ही पार्टी के विधायक का रिश्तेदार मानवाधिकार आयोग में मिठाई और सिफ़ारिशें लेकर कुख्यात आरोपी ‘मछली’ को बचाने पहुँचता है। क्या यही है भाजपा का दोहरा चरित्र? ड्रग्स माफ़िया ‘मछली’ पर ये गंभीर आरोप हैं। हिंदू लड़कियों को ड्रग देकर बलात्कार करना। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना। इस्लाम में धर्मांतरण करवाना। वंचित केवट- मांझी समाज के पारंपरिक तालाबों पर अवैध कब्ज़ा करना। यही नहीं, भाजपा विधायक का भतीजा ख़ुद कह रहा है कि ‘मछली’ उसका बिज़नेस पार्टनर भी है।

मछली के लिए इतनी हमदर्दी क्यों?

कमलेश्वर पटेल ने कहा- तो क्या भाजपा विधायक और उनके भतीजे भी इन जघन्य अपराधों में शामिल हैं?अगर नहीं, तो फिर मछली के लिए भाजपा नेताओं की इतनी हमदर्दी क्यों है? कई रिपोर्ट्स यह भी बता रही हैं कि भाजपा के कई नेता ‘मछली’ के साथ अवैध प्रॉपर्टी डील में जुड़े हुए हैं।अब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादवजी, प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है, क्या भाजपा सरकार ड्रग्स माफ़िया को संरक्षण दे रही है?

प्रियंक कानूनगो के पास मछली को छुड़ाने की सिफारिश लेकर जैनेंद्र पाठक पहुंचा

प्रियंक कानूनगो ने कहा कि मेरे दिल्ली शासकीय आवास पर जैनेंद्र पाठक नामक एक व्यक्ति स्वयं को मध्यप्रदेश का निवासी बता कर मुलाक़ात के लिए आया।मुझसे मिलकर बोला कि “वो भोपाल वाले शारिक मछली के साथ प्रॉपर्टी का धंधा करता है व उसकी तरफ़ से आया है उसका बहुत नुक़सान हो गया है उसको छोड़ दीजिए।”


मैंने उसको डाँट कर भगा दिया ,वो अपने साथ लाई मिठाई देना चाह रहा था जो कि वो जाते वक्त घर के दरवाजे पर छोड़कर भाग गया।हमने पुलिस को शिकायत कर दी है,पुलिस जप्ती कर ले गई है।


शारिक के विरुद्ध हिंदू लड़कियों को ड्रग देने,बलात्कार करने,वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और इस्लाम में धर्मांतरित करने के मामले के अलावा वंचित तबके के हिंदू केवट मांझी जाति के लोगों के वंशानुगत अधिकार वाले तालाबों पर मत्स्याखेट के लिए कब्जे किए जाने के मामले में मेरे निर्देश पर जांच की जा रही है।जांच पूरी सख्ती और सत्यनिष्ठा से की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Sept 2025 07:26 pm

Published on:

04 Sept 2025 06:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पूर्व मंत्री का बड़ा दावा: ‘मछली’ को छोड़ने की सिफारिश करने गया था ‘भाजपा विधायक का भतीजा’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट