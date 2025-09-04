पूर्व मंत्री का बड़ा दावा: ‘मछली’ को छोड़ने की सिफारिश करने गया था ‘भाजपा विधायक का भतीजा’

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद, अवैध ड्रग्स और अवैध कब्जे के आरोपों में घिरे मछली परिवार को लेकर एक और बड़ा दावा किया है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के पास जाकर जिसने मछली को छुड़ाने की सिफारिश की थी। वह भाजपा विधायक विश्वामित्र पाठक का भतीजा जैनेंद्र पाठक था।



पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ जैसे ही भाजपा विधायक विश्वामित्र पाठक के भतीजे जैनेंद्र पाठक की फोटो शेयर की। उसके बाद से सियासत में नया घमासान शुरु हो गया। जो फोटो कमलेश्वर पटेल के द्वारा शेयर की गई हैं। उसमें जैनेंद्र पाठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा के साथ दिख रहा है।