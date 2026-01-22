ग्लोबल सप्लाई चेन से सीधा जुड़ेगा मध्यप्रदेश, CM की मौजूदगी में हुए एमओयू

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने बताया कि मालदीव के साथ पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने आगामी समय में वे स्वयं मालदीव की यात्रा करेंगे और वहां विकास के लिए परस्पर साझेदारी की संभावनाओं को तलाशेंगे। मालदीव भी भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने में रुचि रखता है। सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का पावर हब बन चुका है। प्रदेश के इस मॉडल को समझने और अध्ययन करने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं।