ग्लोबल सप्लाई चेन से सीधा जुड़ेगा मध्यप्रदेश, CM की मौजूदगी में हुए एमओयू

CM Mohan Yadav Signed MoU with DP World in davos (फोटो- MPIDC X Handle)
MP News: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस (World Economic Forum Davos) में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में मध्यप्रदेश और वैश्विक लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन क्षेत्र की संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) की अग्रणी कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। मध्यप्रदेश शासन की ओर से एसीएस नीरज मंडलोई ने एवं डीपी वर्ल्ड की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा वित्त एवं व्यवसाय विकास अधिकारी अनिल मोहता ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर डीपी वर्ल्ड के समूह अध्यक्ष सुल्तान अहमद बिन सुलायेम भी उपस्थित रहे। इस एमओयू से मध्यप्रदेश राष्ट्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन नेटवर्क (Global Supply Chains) से जुड़ सकेगा। एमओयू में डीपी वर्ल्ड (DP World) द्वारा मध्यप्रदेश में निवेश और सहयोग की संभावनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य की औद्योगिक नीतियों और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण एवं बुनियादी ढांचे के संबंध में विस्तार से फोरम में आए निवेशकों को जानकारी दी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने बताया कि मालदीव के साथ पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने आगामी समय में वे स्वयं मालदीव की यात्रा करेंगे और वहां विकास के लिए परस्पर साझेदारी की संभावनाओं को तलाशेंगे। मालदीव भी भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने में रुचि रखता है। सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का पावर हब बन चुका है। प्रदेश के इस मॉडल को समझने और अध्ययन करने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के 3 प्रमुख राज्यों ने औद्योगिक गति को बढ़ाया है, उनमें मध्यप्रदेश सबसे युवा राज्य है। बीते 2 वर्ष में राज्य सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश में बेरोजगारी दर एक प्रतिशत के आसपास आ गई है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में एग्रीकल्चर पॉल्ट्री के क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं हैं। भविष्य में इस दिशा में भी अन्य राज्यों के साथ व्यापार को आगे बढ़ाने की योजना है। (MP News)
