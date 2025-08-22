122 Km लंबी सड़क की गारंटी खत्म, अब खर्च होंगे 32 करोड़

MP News: पीडब्ल्यूडी में इन दिनों जिम्मेदार कौन की तलाश की जा रही है। दरअसल मामला शहर की 122 किमी लंबी सडक़ों के मेंटेनेंस से जुड़ा है। बीते साल खराब हो चुकी सडक़ों का मेंटेनेंस संबंधित ठेकेदारों से नहीं कराया और अब इस साल ये ठेकेदार की तीन साल की गारंटी से बाहर हो चुकी है। करीब 60% सडक़ें गारंटी से बाहर हुई। अब इनके जिम्मेदारों की जांच की जा रही है। भोपाल के नेहरू नगर से लेकर भदभदा, कलियासोत, वैशाली, पीएंडटी, सूरज नगर से लेकर आगे की सड़कें शामिल है।