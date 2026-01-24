एमपी में होगी होमगार्ड की बड़ी भर्ती, भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 6 दिसंबर को घोषणा की थी कि वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 5 हजार होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। उसी घोषणा के तहत अब 5 हजार 20 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि चयनित होमगार्ड को इंदौर और जबलपुर स्थित प्रशिक्षण केंद्रो में ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि भर्ती संख्या अधिक रही तो संभागीय मुख्यालयों पर भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा प्रदेश पुलिस के पीटीआरआई में भी यह ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। इस पर अभी निर्णय होना बाकी है।