खौफनाक, 12वीं पास ने किया 7 साल के मासूम का इलाज, मौत

एमपी का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि जिले में इसी तरह से झोलाछाप डॉक्टरों का जाल है। खुद को डॉक्टर बताकर यह फर्जी डॉक्टर जिलेभर में क्लीनिक खोलकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हालात यह है कि किसी डॉक्टर के यहां कुछ महीने कंपाउंडरी कर यह खुद का क्लीनिक खोल लेते हैं और खुद को डॉक्टर बताकर इलाज करने में जुट जाते हैं। ग्रामीण लोग क्लीनिक देखकर अनजाने में इन फर्जी डॉक्टरों के यहां इलाज कराने पहुंच जाते हैं और कई लोग जिले में इनके इलाज से मौत को शिकार भी बन चुके हैं। इसके बावजूद भी इस पर स्वास्थ्य विभाग कोई गंभीरता नहीं दिखाता है। नतीजतन बेरोकटोक यह धंधा जिलेभर में बेखौफ जारी है।