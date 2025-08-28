एमपी कैडर के ‘IAS अफसरों’ को देना होगा ‘प्रॉपर्टी का ब्यौरा’, वर्ना अटक जाएगा ‘प्रमोशन’

MP News: मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस अफसरों की पदोन्नति अगले साल तक अटक सकती है। दरअसल, भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने संपत्ति का ब्यौरा देने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। जिसमें विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 31 जनवरी तक ब्यौरा नहीं देने वाले अफसरों को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा।



बता दें कि, राज्य में आईएएस अफसरों के 459 पद हैं। जिसमें 377 अफसर कार्यरत हैं। इनमें से 12 के आसपास अफसर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं। वहीं, 20 से अधिक अफसर निर्धारित तिथि निकल जाने के बाद ब्यौरा देते हैं। इसी के चलते कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। डीओपीटी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 31 जनवरी तक ब्यौरा नहीं देने वाले अफसरों को प्रमोशन नहीं मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं।