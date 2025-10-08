Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

पश्चिमी बायपास बना तो तबाह हो जाएंगे ये 4 गांव, करना होगा विस्थापन!

MP News: पश्चिमी बायपास(western bypass) की डिजाइन बदलने के बाद भी विरोध धीमा नहीं हुआ। गांवों के रहवासियों ने कलेक्टर को लिखित शिकायत कर बताया कि पश्चिमी बाइपास बनने से चार गांव डूब जाएंगे। इनका विस्थापन करना होगा। जानें क्या है शिकायत की वजह...

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 08, 2025

Western Bypas Bhopal

Western Bypas Bhopal (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News: पश्चिमी बायपास(Western Bypass) की डिजाइन बदलने के बाद भी विरोध धीमा नहीं हुआ। मामले की लिखित शिकायत दिल्ली में पहले ही हो चुकी है। निर्माण एजेंसी को लेकर कोर्ट में प्रकरण भी दर्ज है, अब बाइपास की जद में आ रहे गांवों के रहवासियों ने भोपाल कलेक्टर को लिखित शिकायत कर बताया कि पश्चिमी बाइपास बनने से चार गांव डूब जाएंगे। इनका विस्थापन करना होगा। लोगों ने सर्वे कर विस्थापन की उचित व्यवस्था शुरू करने की मांग की है।

36 किमी लंबा पश्चिमी बाइपास

गौरतलब है कि 3000 करोड़ रुपए का करीब 36 किमी लंबा पश्चिमी बाइपास अब 11 मिल से शुरू होकर रतनपुर के रास्ते फंदा इंदौर रोड पर मिलाने की योजना है। पहले ये मंडीदीप के पास से 41 किमी लंबाई में बनाना तय था।

पश्चिमी बाइपास को लेकर अभी भू अर्जन की प्रक्रिया की जा रही है। इसे लेकर जो भी शिकायतें, स्थितियां सामने आ रही हैं, उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है। इनका निराकरण किया जाएगा। - कौशलेंद्र विक्रमसिंह, कलेक्टर

कोलांस का बैक वाटर गांवों में पहुंचता है

पश्चिमी बाइपास निर्माण से कई गांवों ने खुद के डूब में आने की आशंका जताई है। यहां बताया कि प्रस्तावित बाइपास में कोलांस नदी व उसके सहायक नालों का पानी पीछे आने की स्थिति बनेगी। टीलाखेड़ी, शाइस्ता खेड़ी, बारबाखेड़ी व सीहोर जिले का कुलाश गांव में ये पानी आने की आशंका है। इसके पीछे तथ्य ये हैं कि जब भदभदा डेम के गेट खोलने की जरूरत पड़ती है उस समय कोलांस नदी का बैंक वाटर इन गांवों में पहुंचता है। कई घर डूब में आते हैं। पश्चिमी बाइपास बनता है तो बैंक वाटर की स्थिति बढ़ेगी।

आ गई तारीख… किसानों को मिलेगा मुआवजा, शुरू होगा 'वेस्टर्न बायपास' का निर्माण
ग्वालियर
MP News किसानों को मिलेगा मुआवजा

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पेंशनर्स को महंगाई पर मिलेगी 5% की राहत ! लेकिन कब ?

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

बच्चों की मौत पर क्या डिप्टी सीएम के घर चलेगा बुलडोजर… कांग्रेस का बयान

Cough Syrup Case
भोपाल

कलेक्टरों पर फूटा सीएम का गुस्सा, गांवों में रात गुजारने के आदेश, बोले- एमपी में नहीं चाहिए कमजोर स्वास्थ्य सुविधाएं

CM Mohan Yadav
भोपाल

एमपी में अब तक 21 मासूमों की मौत, सरकार में हड़कंप, सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग

Cough Syrup Death cases increased 4 more children died in MP
भोपाल

Rain Alert: अगले 72 घंटे बरसेगा मानसून, मौसम विभाग का अलर्ट

mp weather heavy rain
भोपाल
