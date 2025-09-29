Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

कांग्रेस में आंतरिक कलह: पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जाहिर की पीड़ा, बोले- ‘एकजुट होंगे तभी सरकार बनेगी’

MP News: मध्यप्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बड़ा बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को नसीहत दी है।

2 min read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Sep 29, 2025

MP News: मध्यप्रदेश कांग्रेस में इन दिनों सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी सवालों के घेरे में प्रभारी मंत्री आ रहे हैं तो कभी बड़े नेताओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी खींचतान के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि समन्वय और एकजुटता से हम संघर्ष करेंगे, तभी प्रदेश में हमारी सरकार बनाने का सपना साकार होगा।

एकजुट होंगे तभी बनेगी सरकार- अरुण यादव

अरुण यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पार्टी एवं पार्टी की विचारधारा के लिए वैचारिक और सतही संघर्ष आज समय की मांग है सिर्फ भाषणों एवं बयानों से जहरीली विचारधाराओं से संघर्ष कर पाना नामुमकिन है, सभी को साथ रख कर अपनी विचारधारा को लेकर समन्वय और एकजुटता से हम संघर्ष करेंगे, तभी प्रदेश में हमारी सरकार बनाने का सपना साकार होगा।

आगे उन्होंने लिखा कि जिस साहस और ईमानदारी के साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं उसका एक प्रतिशत भी मप्र में हम अंगीकार कर लें तो संघर्ष की राह आसान हो जाएगी।

भाजपा ने साधा निशाना

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस में गृहयुद्ध चल रहा है। कांग्रेस में स्वयंभू नेता अब तैयार हो रहे हैं। कोई अपने लिए मुख्यमंत्री का नारा लगवाता है। कोई अपनेआप को भावी मुख्यमंत्री घोषित करने के चक्कर में बड़े-बड़े नेताओं को जिले में पटक देता है। अब दिग्विजय सिंह जी की रणनीति उसी पर चल रही है। आप देखेंगे कि एक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी ने भी जो ट्वीट किया है, उससे भी साबित होता है कि कांग्रेस में सबकुछ सामान्य नहीं है। कांग्रेस में उठापटक तेज है और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।

दिग्विजय सिंह अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं- रामेश्वर शर्मा

आगे विधायक शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी जिस तरह मध्यप्रदेश में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को अपदस्थ करना चाहते हैं। खैर ये कांग्रेस की आंतरिक कलह है। मैं मातारानी से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह कांग्रेस चल रही है, वैसी ही सौ साल तक चलती रहे। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उनमें इसी तरह का अभ्यास जारी रहे तो अच्छा ही होगा।

Updated on:

29 Sept 2025 05:25 pm

Published on:

29 Sept 2025 05:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कांग्रेस में आंतरिक कलह: पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जाहिर की पीड़ा, बोले- 'एकजुट होंगे तभी सरकार बनेगी'

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी के दो अफसरों को बड़ा दायित्व, केंद्र में निभाएंगे अहम जिम्मेदारियां

IAS Neeraj Singh and IPS Manmeet Narang given major responsibilities
भोपाल

अगले 50 घंटे ‘तांडव’ मचाएगी बारिश: 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

तैयार होगा रोडमैप…मुख्यमंत्री 7 और 8 अक्टूबर को कलेक्टर-कमिश्नर सहित दूसरे अफसरों के साथ करेंगे कॉन्फ्रेंस

mp news
भोपाल

एमपी के वरिष्ठ मंत्री को मातृ शोक, बीजेपी नेताओं ने दुख जताते हुए दी श्रद्धांजलि

CM expresses grief over the passing of Minister Prahlad Patel's mother
भोपाल

मुस्लिमों पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान, FIR की उठी मांग

Pragya Tahkur Controversial Statement Politics Heated up in MP
भोपाल
