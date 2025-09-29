कांग्रेस में आंतरिक कलह: पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जाहिर की पीड़ा, बोले- ‘एकजुट होंगे तभी सरकार बनेगी’

MP News: मध्यप्रदेश कांग्रेस में इन दिनों सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी सवालों के घेरे में प्रभारी मंत्री आ रहे हैं तो कभी बड़े नेताओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी खींचतान के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि समन्वय और एकजुटता से हम संघर्ष करेंगे, तभी प्रदेश में हमारी सरकार बनाने का सपना साकार होगा।
अरुण यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पार्टी एवं पार्टी की विचारधारा के लिए वैचारिक और सतही संघर्ष आज समय की मांग है सिर्फ भाषणों एवं बयानों से जहरीली विचारधाराओं से संघर्ष कर पाना नामुमकिन है, सभी को साथ रख कर अपनी विचारधारा को लेकर समन्वय और एकजुटता से हम संघर्ष करेंगे, तभी प्रदेश में हमारी सरकार बनाने का सपना साकार होगा।
आगे उन्होंने लिखा कि जिस साहस और ईमानदारी के साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं उसका एक प्रतिशत भी मप्र में हम अंगीकार कर लें तो संघर्ष की राह आसान हो जाएगी।
भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस में गृहयुद्ध चल रहा है। कांग्रेस में स्वयंभू नेता अब तैयार हो रहे हैं। कोई अपने लिए मुख्यमंत्री का नारा लगवाता है। कोई अपनेआप को भावी मुख्यमंत्री घोषित करने के चक्कर में बड़े-बड़े नेताओं को जिले में पटक देता है। अब दिग्विजय सिंह जी की रणनीति उसी पर चल रही है। आप देखेंगे कि एक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी ने भी जो ट्वीट किया है, उससे भी साबित होता है कि कांग्रेस में सबकुछ सामान्य नहीं है। कांग्रेस में उठापटक तेज है और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
आगे विधायक शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी जिस तरह मध्यप्रदेश में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को अपदस्थ करना चाहते हैं। खैर ये कांग्रेस की आंतरिक कलह है। मैं मातारानी से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह कांग्रेस चल रही है, वैसी ही सौ साल तक चलती रहे। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उनमें इसी तरह का अभ्यास जारी रहे तो अच्छा ही होगा।
