कांग्रेस में आंतरिक कलह: पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जाहिर की पीड़ा, बोले- ‘एकजुट होंगे तभी सरकार बनेगी’

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस में गृहयुद्ध चल रहा है। कांग्रेस में स्वयंभू नेता अब तैयार हो रहे हैं। कोई अपने लिए मुख्यमंत्री का नारा लगवाता है। कोई अपनेआप को भावी मुख्यमंत्री घोषित करने के चक्कर में बड़े-बड़े नेताओं को जिले में पटक देता है। अब दिग्विजय सिंह जी की रणनीति उसी पर चल रही है। आप देखेंगे कि एक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी ने भी जो ट्वीट किया है, उससे भी साबित होता है कि कांग्रेस में सबकुछ सामान्य नहीं है। कांग्रेस में उठापटक तेज है और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।