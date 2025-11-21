IPS-IAS की बढ़ी चिंता, बचे हैं सिर्फ 13 दिन, खूब आ रही शिकायतें

MP News: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के कार्य में लापरवाही से आम मतदाता के साथ आइपीएस, आइएएस तक चिंतित हैं। गणना फार्म वितरण और उसे कलेक्ट कर बीएलओ एप पर अपडेट करने के लिए अब महज 13 दिन ही बचे हैं। 13.47 फीसदी फार्म ही डिजिटलाइज हुए हैं। 21 लाख 25 908 मतदाताओं में से 18 लाख 39 510 मतदाताओं का काम बाकी है। रोजाना एक लाख 41500 मतदाताओं को डिजिटलाइज करेंगे तभी काम पूरा होगा। ऐसे में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रमसिंह तक मैसेज पहुंच रहे हैं कि एसआइआर में क्या हो रहा? शिकायत है कि वोटर्स से किसी बीएलओ ने एप्रोच नहीं किया। फार्म नहीं मिले। कलेक्टर से जल्द एसआइआर प्रक्रिया पूरी कराने का अनुरोध किया जा रहा है।