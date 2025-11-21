Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

IPS-IAS की बढ़ी चिंता, बचे हैं सिर्फ 13 दिन, खूब आ रही शिकायतें

MP News: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के कार्य में लापरवाही से आम मतदाता के साथ आइपीएस, आइएएस तक चिंतित हैं। गणना फार्म वितरण और उसे कलेक्ट कर बीएलओ एप पर अपडेट करने के लिए अब महज 13 दिन ही बचे हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 21, 2025

MP News

MP News Bhopal collector kaushlendra vikram singh (फोटो सोर्स : @BhopalCollector)

MP News: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के कार्य में लापरवाही से आम मतदाता के साथ आइपीएस, आइएएस तक चिंतित हैं। गणना फार्म वितरण और उसे कलेक्ट कर बीएलओ एप पर अपडेट करने के लिए अब महज 13 दिन ही बचे हैं। 13.47 फीसदी फार्म ही डिजिटलाइज हुए हैं। 21 लाख 25 908 मतदाताओं में से 18 लाख 39 510 मतदाताओं का काम बाकी है। रोजाना एक लाख 41500 मतदाताओं को डिजिटलाइज करेंगे तभी काम पूरा होगा। ऐसे में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रमसिंह तक मैसेज पहुंच रहे हैं कि एसआइआर में क्या हो रहा? शिकायत है कि वोटर्स से किसी बीएलओ ने एप्रोच नहीं किया। फार्म नहीं मिले। कलेक्टर से जल्द एसआइआर प्रक्रिया पूरी कराने का अनुरोध किया जा रहा है।

अफसरों ने जतायी चिंता

● 2019 में डीजीपी रहे वीके सिंह ने कलेक्टर को मैसेज भेज कर कहा है, एसआइआर चर्चा है। हमें इसमें छोड़ दिया गया है।
● आइएएस अधिकारी दिलीप कापसे ने मैसेज किया है कि शिवाजी नगर स्थित आवास का पर फार्म नहीं मिला है।
● उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता के पास भी इसी तरह की शिकायतें पहुंची हैं।

वोटर्स को खोजने बना पोर्टल, पुरानी सूची अपलोड

वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना या अपने माता-पिता, दादा-दादी का नाम जानने के लिए एसआइआरभोपालडॉटकॉम पर सर्च कर नाम, इपिक नंबर या मोहल्ले के नाम से जानकारी ले सकते हैं।

इसलिए पिछड़ा काम

सितंबर में मिलानी थी बीएलओ सूची, डेढ़ माह में भी काम नहीं: निर्वाचन आयोग के अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में घोषित एसआइआर कार्यक्रम के डेढ़ माह पहले ही सितंबर में प्रशासन ने 2029 बीएलओ को 2003 की मतदाता सूची मिलाने का काम सौंपा। लेकिन डेढ़ माह में भी काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बांटे गए फॉर्म वापस नहीं किए जा रहे हैं।

अब कर रहे कसावट

एक बीएलओ पर छह निगरानीकर्ता एक बीएलओ पर सुपरवाइजर के तौर पर पटवारी, उन पर आरआइ की ड्यूटी है। इस पर निरीक्षणकर्ता के तौर पर 233 अफसरों को लगाया गया है।

ये भी पढ़ें

मिल गई मंजूरी… किसानों को मिलेगी 90% सब्सिडी, 7वें वेतनमान पर भी मुहर, खर्च होंगे करोंड़ो
भोपाल
MP Cabinet

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 08:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / IPS-IAS की बढ़ी चिंता, बचे हैं सिर्फ 13 दिन, खूब आ रही शिकायतें

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट, इन जिलों में दिन का पारा भी लुढ़का, 22, 23, 24 को चलेगी शीतलहर

Heavy Cold Alert
भोपाल

मोबाइल की लत दे रही गंभीर बीमारी, पॉपकॉर्न की तरह फूट रहा दिमाग, जानें लक्षण और उपचार

MP News what is Popcorn Brain Syndrome symptoms and prevention tips
भोपाल

बड़ी खबर: Ladli Behna Yojana में बड़े बदलाव की तैयारी, मोहन सरकार का नया कदम

Ladli Behna Yojana Big Update
भोपाल

कुत्ते की तेरहवीं, बंदर का अस्थि विसर्जन, मालिक के साथ तोते का अंतिम संस्कार… ये 3 किस्से पढ़कर रो देंगे आप

man and animal love
Patrika Special News

‘सरकारी जमीन’ में रहने वाले लोगों को मिलेंगे ‘पट्टे’, सर्वे शुरु

भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.