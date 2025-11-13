महिला IAS को भाभी और खुद को बताया एमपी जीडी अधिकारी, नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी

MP News: मंत्रालय का कर्मचारी बनकर एक व्यक्ति ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर 20 लाख रुपए की ठगी कर ली। जालसाज ने चुनाव आयोग और महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था। मामले की शिकायत डीजीपी कार्यालय में की गई, जहां से जांच भोपाल पुलिस को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद एफआइआर दर्ज कर ली है। दिलचस्प है कि 20 लाख रुपए ठगने के बाद आरोपी ने फरियादी को 7 फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दिए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।