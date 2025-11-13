महिला IAS को भाभी और खुद को बताया एमपी जीडी अधिकारी, नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी

Fraud fake joining letter(फोटो: सोशल मीडिया (modify by patrika.com)
MP News: मंत्रालय का कर्मचारी बनकर एक व्यक्ति ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर 20 लाख रुपए की ठगी कर ली। जालसाज ने चुनाव आयोग और महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था। मामले की शिकायत डीजीपी कार्यालय में की गई, जहां से जांच भोपाल पुलिस को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद एफआइआर दर्ज कर ली है। दिलचस्प है कि 20 लाख रुपए ठगने के बाद आरोपी ने फरियादी को 7 फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दिए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी विजय शंकर ने फरियादी से कई बार में 20 लाख रुपए लिए। फिर आरोपी ने सातों सदस्यों को बारी-बारी से चुनाव आयोग और महिला एवं बाल विकास में नौकरी के फर्जी ज्वाइन लेटर थमा दिए। ज्वाइनिंग डेट एक ही थी। जब सातों सदस्य अलग-अलग ज्वाइन करने अलग-अलग विभागों में पहुंचे, तब ठगे जाने का पता चला। फरियादी ने शिकायत की।
पुलिस के अनुसार, अंबाह मुरैना निवासी किसान राजकुमार सिंह से जालसाज विजय शंकर मिश्रा ने 6 फरवरी 2024 को मंत्रालय के बाहर मुलाकात की थी। इसके बाद आरोपी ने चुनाव आयोग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया। राजकुमार ने परिवार के सात सदस्यों की नौकरी दिलाने के लिए आरोपी को उनके दस्तावेज दिए थे। आरोपी खुद को मप्र जीएडी ऑफिस में पदस्थ होना बताता था। साथ ही वह एक महिला आइएएस को अपनी भाभी बताकर लोगों पर रौब भी जमाता था।
