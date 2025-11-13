Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

महिला IAS को भाभी और खुद को बताया एमपी जीडी अधिकारी, नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का मामला, 7 लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर जारी कर दिए फेक जॉइनिंग लेटर, लाखों रुपए ठगे, भोपाल पुलिस ने शुरू की जांच

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 13, 2025

Fraud fake joining letter

Fraud fake joining letter(फोटो: सोशल मीडिया (modify by patrika.com)

MP News: मंत्रालय का कर्मचारी बनकर एक व्यक्ति ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर 20 लाख रुपए की ठगी कर ली। जालसाज ने चुनाव आयोग और महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था। मामले की शिकायत डीजीपी कार्यालय में की गई, जहां से जांच भोपाल पुलिस को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद एफआइआर दर्ज कर ली है। दिलचस्प है कि 20 लाख रुपए ठगने के बाद आरोपी ने फरियादी को 7 फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दिए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

ज्वाइन करने विभाग पहुंचे तो पता चला

आरोपी विजय शंकर ने फरियादी से कई बार में 20 लाख रुपए लिए। फिर आरोपी ने सातों सदस्यों को बारी-बारी से चुनाव आयोग और महिला एवं बाल विकास में नौकरी के फर्जी ज्वाइन लेटर थमा दिए। ज्वाइनिंग डेट एक ही थी। जब सातों सदस्य अलग-अलग ज्वाइन करने अलग-अलग विभागों में पहुंचे, तब ठगे जाने का पता चला। फरियादी ने शिकायत की।

सामान्य प्रशासन विभाग में होना बताया था

पुलिस के अनुसार, अंबाह मुरैना निवासी किसान राजकुमार सिंह से जालसाज विजय शंकर मिश्रा ने 6 फरवरी 2024 को मंत्रालय के बाहर मुलाकात की थी। इसके बाद आरोपी ने चुनाव आयोग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया। राजकुमार ने परिवार के सात सदस्यों की नौकरी दिलाने के लिए आरोपी को उनके दस्तावेज दिए थे। आरोपी खुद को मप्र जीएडी ऑफिस में पदस्थ होना बताता था। साथ ही वह एक महिला आइएएस को अपनी भाभी बताकर लोगों पर रौब भी जमाता था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 08:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / महिला IAS को भाभी और खुद को बताया एमपी जीडी अधिकारी, नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल की डिप्टी कलेक्टर के बंगले में चोरी, सोने-चांदी के गहने और कीमती घड़ियां ले उड़े चोर

Bhopal deputy Collector Alka Singh House Robbery
भोपाल

ये है एशिया की सबसे छोटी मस्जिद, सिर्फ 3 लोग ही अदा कर सकते हैं नमाज

Asia's Smallest Mosque
Patrika Special News

एमपी में फर्जी सरकारी टीचर बनाने वाली गैंग का भंडाफोड़, एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई

stf action
भोपाल

एमपी में सरकारी योजनाओं से वंचित करने नाम काटने की साजिश, कांग्रेस का बड़ा आरोप

Congress alleges deletion of names in MP under the pretext of SIR
भोपाल

भोपाल में डिप्टी सीएम के पीए के साथ मोबाइल स्नेचिंग

bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.