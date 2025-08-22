MP News: मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने छिंदवाडा कलेक्टर पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह कह रहे हैं कि कलेक्टर डरपोक और बीजेपी के गुलाम हैं। अगर गुलाम हैं तो वह आरएसएस की चड्डी पहन लें।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार गुरुवार को धार में नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी के पदभार कार्यक्रम में शामिल हुए। जिसमें उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा कलेक्टर इतना डरपोक है कि भाजपा का गुलाम है। मैंने कहा है कि अगर गुलाम है तो भाजपा, आरएसएस की चड्डी पहन लें। आप कलेक्टर हो, तो आप जब नौकरी में आकर ज्वॉइनिंग लेते हो तो कहा जाता है। जनता का नौकर शाह, लेकिन ये भाजपा के नौकर बन गए हैं।
आगे नेताप्रतिपक्ष ने कहा कि मैंने छिंदवाड़ा में कहा था कलेक्टर नहीं आया तो देख लेना। जब कलेक्टर नहीं आया तो मैंने एक कुत्ते को बुलाया और छिंदवाड़ा कलेक्टर बनाया। फिर मैंने और जीतू पटवारी ने उसको ज्ञापन दे दिया। ये बीजेपी की सरकार है और अधिकारी ऐसे डर रहे।
उमंग सिंघार ने आक्रमक होते हुए कहा कि आप क्यों डर रहे हो, क्या हमारी सरकार नहीं आएगी? जरूर आएगी और जो दादागिरी करेगा उसके साथ कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। मैं सभी आईएएस की बात नहीं कर रहा लेकिन जो कलेक्टर और आईएएस अगर पार्टीबाजी करेगा। तो फिर हम भी बताएंगे कि राम नाम सत्य भी होता है।
दरअसल, दो दिन पहले छिंदवाड़ा में पूर्व सांसद नकुलनाथ ने खाद और किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन किया था। इस आंदोलन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार समेत कई नेता शामिल हुए थे। जब कांग्रेसी नेता कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे तो कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कांग्रेसी नेताओं की मांग थी कि कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए बुलाया जाए। मगर, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह नहीं आए तो उमंग सिंघार ने एक कुत्ते को बुलाया और उसके गले में ज्ञापन बांध दिया।