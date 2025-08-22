दरअसल, दो दिन पहले छिंदवाड़ा में पूर्व सांसद नकुलनाथ ने खाद और किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन किया था। इस आंदोलन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार समेत कई नेता शामिल हुए थे। जब कांग्रेसी नेता कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे तो कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कांग्रेसी नेताओं की मांग थी कि कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए बुलाया जाए। मगर, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह नहीं आए तो उमंग सिंघार ने एक कुत्ते को बुलाया और उसके गले में ज्ञापन बांध दिया।



