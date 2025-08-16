बच्चों की नजर हो रही कमजोर, चश्मे से बचने फॉलो करें एक्सपर्ट्स के बताए ये टिप्स

जेपी हॉस्पिटल भोपाल के डॉक्टरों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम है। पहले बच्चे खेल-कूद में वक्त बिताते थे, लेकिन अब रोने या जिद करने पर उन्हेें मोबाइल दे देते हैं। कई बार तो दूध पिलाने या खाना खिलाने के लिए भी मोबाइल थमा दिया जाता है, जिससे वे दिन में कई घंटे यूट्यूब देखते रहते हैं।