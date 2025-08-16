Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

बच्चों की नजर हो रही कमजोर, चश्मे से बचने फॉलो करें एक्सपर्ट्स के बताए ये टिप्स

MP News: जेपी अस्पताल के डॉक्टर्स ने किया अलर्ट, छोटे बच्चों की आंखों की रोशनी हो रही कमजोर, 5 साल के बच्चों को लग रहा चश्मा, बताया कैसे करें केयर, चश्मे से बचने के लिए Eye Care Tips...

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 16, 2025

MP News Lifestyle how to care of eyes
MP News Lifestyle how to care of eyes( फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: कोरोनाकाल के बाद छोटे बच्चों की आंखों की रोशनी तेजी से कमजोर हो रही है। अब 5 साल के बच्चों को भी दूर की चीजें साफ नहीं दिख रहीं, जिससे उन्हें चश्मा लगाना पड़ रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक, 2020 से पहले जहां 100 में सिर्फ 2-3 बच्चों को चश्मा लगता था, अब ये संख्या 8-10 तक पहुंच गई है।

जेपी हॉस्पिटल भोपाल के डॉक्टरों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम है। पहले बच्चे खेल-कूद में वक्त बिताते थे, लेकिन अब रोने या जिद करने पर उन्हेें मोबाइल दे देते हैं। कई बार तो दूध पिलाने या खाना खिलाने के लिए भी मोबाइल थमा दिया जाता है, जिससे वे दिन में कई घंटे यूट्यूब देखते रहते हैं।

ये भी पढ़ें

एशिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज पर बुलट की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन, एमपी के नाम एक और रिकॉर्ड
कटनी
Train ran at high speed on Asia largest rail bridge in MP

ऑनलाइन क्लास बनी आदत

कोरोनाकाल में ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों को स्मार्टफोन दिया गया। धीरे-धीरे यही आदत लत में बदल गई। अब मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर ज्यादा समय बिताने से नजर की समस्या तेजी से बढ़ रही है और चश्मे का नंबर भी बढ़ रहा है।

आंखों की सेहत के लिए टिप्स

● साल में एक बार आंखों की जांच जरूर कराएं।

● बच्चों को फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त आहार दें।

● 9-10 घंटे की नींद पूरी करवाएं।

● हर 20-30 मिनट में 20 सेकंड तक 20 फीट दूर की चीजें देखने को कहें।

● आंखों को रगड़ने से बचाएं और चश्मा समय पर लगवाएं।

स्क्रीन टाइम कम करें

बढ़ता स्क्रीन टाइम मायोपिया (निकट दृष्टि दोष) और हाइपरोपिया (दूर दृष्टि दोष) की समस्या बढ़ा रहा है। ये स्थिति तब होती है जब आंखों में प्रकाश सही तरह से रेटिना पर फोकस नहीं हो पाता।

डॉ. निशा मिश्रा, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जेपी हॉस्पिटल

ये भी पढ़ें

राहुल गांधी पर बरसे सीएम मोहन यादव, कहा- लताड़ के बाद भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता
भोपाल
CM Mohan Yadav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 08:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बच्चों की नजर हो रही कमजोर, चश्मे से बचने फॉलो करें एक्सपर्ट्स के बताए ये टिप्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.