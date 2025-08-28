Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

प्रेमी ने तोड़ा प्रॉमिस, चुपचाप मकान छोड़कर भागा..

mp news: प्यार में युवती को मिला धोखा, आबरू तार-तार करने के बाद प्रॉमिस तोड़कर प्रेमी घर छोड़कर भागा...।

भोपाल

Shailendra Sharma

Aug 28, 2025

bhopal
lover breaks the promise with girlfriend vacant home and ran away

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवक ने प्यार के जाल में फंसाकर प्रेमिका को धोखा दिया और अब उससे संपर्क खत्म कर फरार हो गया। प्रेमी के भागने के बाद युवती को अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ और उसने आरोपी प्रेमी के खिलाफ पुलिस में रेप की शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी युवक युवती के मोहल्ले में ही रहता था जिसने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

प्यार के जाल में फंसाया, प्रॉमिस तोड़कर भागा

भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में रहने वाली 21 साल की युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि उसके मोहल्ले में रोहित दांगी नाम का युवक रहता था। जिसने पहले तो उससे दोस्ती बढ़ाई और फिर प्यार के जाल में फंसाकर शादी का वादा कर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं जब वह गर्भवती हो गई तो गोलियां खिलाकर उसका गर्भपात भी कराया। बीते दिनों उसने प्रेमी रोहित पर शादी के लिए दबाव बनाया तो रोहित ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी और अब शादी करने का प्रॉमिस तोड़कर भाग गया है।

मकान छोड़कर भागा प्रेमी

आरोपी रोहित दांगी ने युवती को बिना बताए उस मकान को भी छोड़ दिया है जिसमें वो किराए से रहता था। उसका फोन भी बंद जा रहा है, आरोपी के मकान छोड़कर भागने के बाद युवती को अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ और बुधवार की रात उसने पुलिस थाने पहुंचकर आरोपी प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी रोहित दांगी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है।

