प्रेमी ने तोड़ा प्रॉमिस, चुपचाप मकान छोड़कर भागा..

भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में रहने वाली 21 साल की युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि उसके मोहल्ले में रोहित दांगी नाम का युवक रहता था। जिसने पहले तो उससे दोस्ती बढ़ाई और फिर प्यार के जाल में फंसाकर शादी का वादा कर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं जब वह गर्भवती हो गई तो गोलियां खिलाकर उसका गर्भपात भी कराया। बीते दिनों उसने प्रेमी रोहित पर शादी के लिए दबाव बनाया तो रोहित ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी और अब शादी करने का प्रॉमिस तोड़कर भाग गया है।