जबलपुर

बच्ची के सिर के पास बैठा था देश का सबसे जहरीला सांप…

krait snake: बच्ची के रोने की आवाज सुनकर कमरे में पहुंची नानी तो सिर के पास बैठा दिखा सांप, तुरंत हिम्मत दिखाकर बच्ची को गोद में उठाया...।

जबलपुर

Shailendra Sharma

Aug 28, 2025

jabalpur
Krait Snake Was Sitting Near Kid Head Nani Presence of mind Saved

krait snake: मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां घर के अंदर कमरे में एक बच्ची के सिर के पास देश के सबसे जहरीले सांपों में से एक बैठा हुआ था। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर जब उसकी नानी कमरे में पहुंची तो बच्चे के सिर के पास सांप बैठा देखा। नानी ने हिम्मत दिखाई और तुरंत बच्ची को गोद में उठा लिया जिसके कारण सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। बाद में स्नेक कैचर ने मौके पर पहुंचकर जहरीले सांप का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।

बच्ची के सिर के पास बैठा था सांप

जबलपुर के तिलवारा इलाक की क्रेशर बस्ती की ये घटना है। जहां रहने वाली शांति बाई ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे वो अपनी डेढ़ साल की नातिन को दूध की बोटल देकर पूजा कर रही थी। तभी बच्ची की रोने के आवाज आई तो वापस कमरे में पहुंची। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि बच्ची के सिर के पास सांप बैठा हुआ था और बच्ची रो रही थी। उसने तुरंत हिम्मत जुटाई और एक झटके में जल्दी से बच्ची को सांप के पास से उठाकर गोदी में ले लिया और कमरे से बाहर आ गई।

Published on:

28 Aug 2025 04:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / बच्ची के सिर के पास बैठा था देश का सबसे जहरीला सांप…

