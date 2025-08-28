बच्ची के सिर के पास बैठा था देश का सबसे जहरीला सांप…

krait snake: मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां घर के अंदर कमरे में एक बच्ची के सिर के पास देश के सबसे जहरीले सांपों में से एक बैठा हुआ था। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर जब उसकी नानी कमरे में पहुंची तो बच्चे के सिर के पास सांप बैठा देखा। नानी ने हिम्मत दिखाई और तुरंत बच्ची को गोद में उठा लिया जिसके कारण सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। बाद में स्नेक कैचर ने मौके पर पहुंचकर जहरीले सांप का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।
जबलपुर के तिलवारा इलाक की क्रेशर बस्ती की ये घटना है। जहां रहने वाली शांति बाई ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे वो अपनी डेढ़ साल की नातिन को दूध की बोटल देकर पूजा कर रही थी। तभी बच्ची की रोने के आवाज आई तो वापस कमरे में पहुंची। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि बच्ची के सिर के पास सांप बैठा हुआ था और बच्ची रो रही थी। उसने तुरंत हिम्मत जुटाई और एक झटके में जल्दी से बच्ची को सांप के पास से उठाकर गोदी में ले लिया और कमरे से बाहर आ गई।
बच्ची को कमरे से बाहर लेकर आने के बाद शांति ने सांप होने की बात अपने पति को बताई। पति ने स्नेक कैचर गजेन्द्र सिंह को सूचना दी जिसके बाद गजेन्द्र सिंह उनके घर पहुंचे। तब तक सांप घर की दीवार में घुस चुका था जिसे स्नेक कैचर ने सुरक्षित रेस्क्यू किया और फिर सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। स्नेक कैचर गजेन्द्र सिंह ने बताया कि बच्ची के सिर के पास जो सांप बैठा हुआ था वो देश के सबसे जहरीले सांपों में से एक कॉमन करैत है जो कि कोबरा से भी जहरीला होता है। ये रात में सोते समय लोगों को काटता है और अगर वक्त पर इलाज न मिले तो जान चली जाती है।