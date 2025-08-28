बच्ची के सिर के पास बैठा था देश का सबसे जहरीला सांप…

बच्ची को कमरे से बाहर लेकर आने के बाद शांति ने सांप होने की बात अपने पति को बताई। पति ने स्नेक कैचर गजेन्द्र सिंह को सूचना दी जिसके बाद गजेन्द्र सिंह उनके घर पहुंचे। तब तक सांप घर की दीवार में घुस चुका था जिसे स्नेक कैचर ने सुरक्षित रेस्क्यू किया और फिर सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। स्नेक कैचर गजेन्द्र सिंह ने बताया कि बच्ची के सिर के पास जो सांप बैठा हुआ था वो देश के सबसे जहरीले सांपों में से एक कॉमन करैत है जो कि कोबरा से भी जहरीला होता है। ये रात में सोते समय लोगों को काटता है और अगर वक्त पर इलाज न मिले तो जान चली जाती है।